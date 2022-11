Nữ 9X dùng "độc chiêu" lừa đảo hơn 50 tỉ đồng

Đưa thông tin gian dối bản thân có nguồn nhập túi xách hàng hiệu từ nước ngoài với giá thấp hơn so với thị trường, Trịnh Thu Trang (Bắc Giang) đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỉ đồng của bị hại.

Ngày 2-11, tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét nơi ở đối với Trịnh Thu Trang (SN 1991, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".





Cơ quan tố tụng đọc Lệnh bắt bị can Trang. Ảnh: Công an cung cấp



Trong quá trình điều tra, cảnh sát xác định, từ tháng 8-2022, Trang đưa ra thông tin gian dối bản thân có nguồn nhập túi xách hàng hiệu từ nước ngoài với giá thấp hơn so với thị trường để thu hút khách đặt cọc tiền mua hàng. Qua đó, nữ bị can 31 tuổi đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 50 tỉ đồng của các bị hại.



Để phục vụ công tác điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang thông báo công dân nào bị Trịnh Thu Trang chiếm đoạt tài sản thì đến trình báo tại Phòng Cảnh sát hình sự, địa chỉ: Số Q5, đường Hoàng Văn Thụ, phường Xương Giang, TP Bắc Giang và điều tra viên Trần Nam, số điện thoại 0886.619.591 để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

