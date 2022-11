Liên tiếp bắt giữ các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

(GLO)- Ngày 21-11, Công an TP. Pleiku cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Điệp (SN 2002) và Nguyễn Văn Giang (SN 2003, cùng trú tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Đối tượng Điệp (bìa trái) và Giang. Ảnh: Ngọc Anh

Theo đó, vào khoảng 19 giờ 45 phút ngày 15-11, tại nhà số 370/8 Phạm Văn Đồng (thuộc tổ 2, phường Đống Đa, TP. Pleiku), Công an TP. Pleiku bắt quả tang Điệp, Giang có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Tang vật thu giữ trên người Điệp 1 gói nilon nhỏ bên trong chứa chất dạng tinh thể, màu trắng và 3 viên nén màu hồng xám. Đối tượng khai nhận là thuốc lắc và ma túy dạng khay của Giang đưa để đi bán kiếm lời.

Mở rộng điều tra, khám xét nơi ở của Giang, lực lượng Công an phát hiện thêm 45 gói nilon nhỏ bên trong chứa chất dạng tinh thể, màu trắng, 40 viên nén màu hồng xám, 10 viên nén màu xanh. Đối tượng khai nhận là thuốc lắc và ma túy dạng khay cất giấu để bán kiếm lời.

Cùng ngày, Công an huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Huỳnh Diễm My (SN 1990, trú tại phường Cheo Reo, thị xã Ayunpa, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ 15 ngày 20-11, Công an huyện Chư Sê đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng My đang có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ một gói ni lông miệng túi zip bên trong chứa chất rắn màu trắng. Đối tượng khai nhận, do muốn có tiền tiêu xài nên đã thực hiện việc mua ma tuý về chia nhỏ và bán lại để kiếm lời.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

R’Ô HOK