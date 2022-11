Krông Pa bắt giữ đối tượng truy nã Võ Quang Trường

(GLO)- Ngày 21-11, Công an huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) cho biết đã bắt giữ đối tượng Võ Quang Trường (SN 1999, trú tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An). Trường là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Krông Pa ra quyết định truy nã từ ngày 5-10-2022.

Đối tượng Võ Quang Trường. Ảnh: Công an Krông Pa cung cấp

Trước đó, từ tháng 6 đến tháng 7-2022, nắm bắt được nhu cầu mua sắt, thép của người dân trên mạng xã hội, Trường cùng 8 đối tượng khác đã lập nhiều trang mạng xã hội Facebook, Zalo để đăng thông tin quảng cáo, chào bán sắt, thép với giá rẻ hơn thị trường; đồng thời, hứa giao hàng tận nhà khi khách hàng đặt mua. Tuy nhiên, khi khách hàng liên hệ và thống nhất mua bán, các đối tượng cắt từng đoạn sắt, thép có chiều dài khoảng 20 cm theo loại phi tương ứng khách đặt rồi hàn các đoạn sắt, thép lại thành từng khối chồng lên nhau và độn vào đầu các bó cây sắt cùng loại. Khi khách hàng kiểm đếm thì các đối tượng hướng dẫn họ đếm tại vị trí độn các đầu sắt đã hàn dính. Tiếp đó, sau khi giao hàng và khách hàng thanh toán tiền, các đối tượng nhanh chóng tẩu thoát và chặn số điện thoại, mạng xã hội của nạn nhân.

Tại huyện Krông Pa, bằng các thủ đoạn trên, Trường cùng 8 đối tượng đã thực hiện nhiều vụ lừa bán sắt và chiếm đoạt của các bị hại gần 200 triệu đồng.

Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 5-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Pa ra quyết định truy nã đối với Trường. Qua công tác nắm tình hình, ngày 16-11 Tổ công tác của Công an huyện Krông Pa phối hợp với Công an phường Long Thạnh Mỹ (Quận 9, TP. Hồ Chí Minh) đã bắt giữ đối tượng khi Trường đang lẩn trốn trên địa bàn.

R’Ô HOK