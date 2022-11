Krông Pa bắt giữ 1 đối tượng truy nã

(GLO)- Ngày 8-11, Công an huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) cho biết, đang củng cố hồ sơ chuyển lên cấp có thẩm quyền để xử lý đối tượng Nguyễn Hồng Quảng (SN 1981, trú tại xã Ia Pal, huyện Chư Sê). Quảng là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Krông Pa ra quyết định truy nã từ ngày 26-1-2022 về hành vi mua, bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Hồng Quảng. Ảnh Công an huyện Krông Pa cung cấp

Theo hồ sơ vụ việc, vào khoảng 23 giờ 50 phút ngày 14-9-2021, tại thôn Mới (xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa), qua công tác nắm tình hình Công an huyện Krông Pa phát hiện và bắt quả tang 7 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại cơ quan Công an, 7 đối tượng này khai nhận đã mua ma túy của Quảng về sử dụng.

Tuy nhiên, sau khi thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Pa ra quyết định truy nã đối với Quảng. Đến ngày 27-10-2022, Tổ công tác của Công an huyện Krông Pa phối hợp với Công an phường Tam Phước (TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) bắt giữ đối tượng Quảng khi đang lẩn trốn tại khu công nghiệp thuộc phường Tam Phước.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Krông Pa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Quảng để tiếp tục điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.