Kbang hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11, huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.





Quang cảnh buổi ngoại khóa tuyên truyền pháp luật tại Trường THPT Lương Thế Vinh (huyện Kbang). Ảnh: Minh Ngân

Huyện Đoàn phối hợp với Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an huyện tổ chức “Phiên tòa giả định” tuyên truyền về an toàn giao thông cho hơn 350 học sinh, đoàn viên thanh niên ở xã Sơn Lang; Trường THPT Lương Thế Vinh cùng Công an huyện tổ chức chương trình ngoại khóa, phổ biến cho trên 1.600 học sinh, phụ huynh và cán bộ, giáo viên nhà trường về công tác phòng-chống ma túy, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh học đường… Bên cạnh đó, các ngành, địa phương trong huyện còn tập trung truyền thông các văn bản pháp luật mới ban hành bằng nhiều hình thức; gắn việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với tổng kết 10 năm thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.



Được biết, từ năm 2012 đến nay, qua 10 năm thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, UBND huyện Kbang đã ban hành hơn 30 kế hoạch và nhiều văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Toàn huyện đã phổ biến pháp luật trực tiếp trên 2.000 buổi, với hơn 146.000 lượt người. Tiếp nhận và cấp phát hơn 20.000 tập tài liệu tuyên truyền và tờ gấp, tờ rơi. Xây dựng và duy trì được 57 tủ sách pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, trường học, với hơn 10.000 đầu sách. Ngoài ra, nhiều mô hình về pháp luật được xây dựng và thực hiện có hiệu quả như: 97 mô hình Câu lạc bộ Phụ nữ với pháp luật; 17 Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật; 14 Câu lạc bộ Thanh niên với pháp luật...



Với những hoạt động tích cực đó đã góp phần lan tỏa tinh thần sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong Nhân dân.



MINH NGÂN