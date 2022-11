Đối tượng bị truy nã 28 năm ra đầu thú

Thông tin từ Công an xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước cho biết, ngày 28-11, Công an xã phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa vận động thành công Phạm Văn Dũng (SN 1972, ngụ thôn 9, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập) ra đầu thú sau 28 năm trốn truy nã của Công an tỉnh Thanh Hóa.





Theo cơ quan điều tra, tháng 9-1994, Dũng và 2 đối tượng khác cùng quê đột nhập vào Trạm biến thế Núi 1, huyện Đông Sơn, thuộc Sở Điện lực tỉnh Thanh Hóa trộm cắp tài sản, gồm: 4 khẩu súng, ấm chén, màn tuyn, một số máy móc và số tiền 50.000 đồng. Sau đó, Dũng cùng đồng bọn mang số tài sản đi bán và Dũng được chia 30.000 đồng. Khi biết sự việc bị lộ, Dũng đã bỏ trốn, thay tên đổi họ để ẩn mình và cưới vợ sinh con.



Tháng 12-1994, Dũng bị Công an tỉnh Thanh Hóa ra Lệnh truy nã tội: “Trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa, chiếm đoạt vũ khí quân dụng có tổ chức”.





Dũng tại cơ quan điều tra



Năm 2002, Dũng cùng vợ con từ Lâm Đồng trốn sang xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập sinh sống với tên giả là Lê Sỹ Dương, sinh ngày 6-3-1970, đăng ký thường trú tại thôn 9, xã Đắk Ơ đến nay.

Sau 28 năm sống chui nhủi, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an xã Đắk Ơ xác định Lê Sỹ Dương chính là Phạm Văn Dũng nên tiếp cận và vận động đối tượng ra đầu thú.



Ngày 28-11, tại Công an xã Đắk Ơ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã lập biên bản tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú đối với Phạm Văn Dũng và di lý đối tượng về Thanh Hóa điều tra theo thẩm quyền.

Theo BÙI LIÊM (SGGPO)