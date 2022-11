Dịch vụ thẩm mỹ ở Gia Lai: Kiểm tra là ra... vi phạm

(GLO)- Nhiều cơ sở tại Gia Lai chỉ được cấp phép spa chăm sóc da nhưng thực hiện luôn các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ. Từ đó, nhiều trường hợp khách hàng bị biến chứng, phẫu thuật thẩm mỹ hỏng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.





Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm



Nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân, mới đây, Sở Y tế đã thành lập đoàn kiểm tra hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ và các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ. Trong ngày 24 và 25-11, đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất 8 cơ sở trên địa bàn TP. Pleiku.



Qua kiểm tra, đoàn đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với Viện thẩm mỹ 175 Sài Gòn (289 Phạm Văn Đồng) do ông Hà Văn Thuyên làm chủ và Viện thẩm mỹ Korea Clinic (238A Nguyễn Tất Thành) do ông Đặng Nguyễn Thanh Bình làm chủ. Cả 2 cơ sở cùng có hành vi sử dụng thuốc để can thiệp vào cơ thể người làm thay đổi các bộ phận trên cơ thể người tại các cơ sở không phải là bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ. Ngoài ra, đoàn kiểm tra cũng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với cơ sở làm đẹp Ngọc Hường (47 Nguyễn Tất Thành) do bà Phạm Thị Thêu làm chủ với lỗi cung cấp dịch vụ thẩm mỹ tại cơ sở dịch vụ thẩm mỹ khi chưa có văn bản thông báo đáp ứng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ gửi về cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Tại thời điểm kiểm tra, Thẩm mỹ viện Việt Đức (116 Hai Bà Trưng, TP. Pleiku) chưa xuất trình được các giấy tờ liên quan do chủ cơ sở đi vắng. Ảnh: Như Ý





Tiến hành kiểm tra đột xuất Viện thẩm mỹ Thảo Xinh (61 Hai Bà Trưng) tại thời điểm cơ sở này đang hoạt động bình thường, đoàn đã lập biên bản vi phạm hành chính với lỗi vi phạm là sử dụng thiết bị để can thiệp vào cơ thể người chiếu tia, đốt làm thay đổi khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể (da) tại các cơ sở không phải là bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác có hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ.



Căn cứ các biên bản vi phạm hành chính đã lập, đoàn kiểm tra sẽ có hình thức xử lý các cơ sở theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, đoàn cũng yêu cầu các cơ sở cam kết thực hiện đúng quy định phạm vi hoạt động chuyên môn theo giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.



Không có chuyên môn vẫn hành nghề như bác sĩ



Đáng chú ý, trong số các chủ cơ sở vi phạm bị lập biên bản lần này có ông Hà Văn Thuyên. Trước đây, ông Thuyên là quản lý Viện thẩm mỹ 108-cơ sở Gia Lai (34 Nguyễn Tất Thành, TP. Pleiku). Ngày 11-6-2022, Công an TP. Pleiku phối hợp với Sở Y tế, Cục Quản lý thị trường tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất Viện thẩm mỹ 108-cơ sở Gia Lai và phát hiện các lỗi như: không có giấy tờ pháp lý liên quan; thực hiện một số dịch vụ có can thiệp dao kéo nhưng nhân viên không có chứng chỉ hành nghề theo quy định. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 90 triệu đồng. Ngoài ra, cơ sở này còn bị đình chỉ hoạt động trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày 14-6-2022.



Đối với Viện thẩm mỹ 175 Sài Gòn, ông Hà Văn Thuyên được UBND TP. Pleiku cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh ngày 8-11-2022, chi tiết dịch vụ phun xăm thẩm mỹ. Trong bản tự khai, ông Thuyên thừa nhận cơ sở hoạt động từ ngày 15-11, có thực hiện dịch vụ phun xăm thẩm mỹ, cắt mí… Vào ngày 23-11, ông Thuyên có cắt mí dưới, nâng cung mày cho khách hàng, có tiêm thuốc tê cho khách. Qua kiểm tra, cơ sở đã sai phạm khi sử dụng thuốc không có hóa đơn.



Kiểm tra đột xuất tại Viện thẩm mỹ Korea Clinic, đoàn kiểm tra phát hiện có biên bản thỏa thuận của khách hàng với cơ sở. Theo đó, tháng 7-2021, bà N.T.B. (phường An Phú, thị xã An Khê) có đăng ký dịch vụ giảm mỡ bụng nhưng không hiệu quả và bị áp xe vùng bụng. Bà B. đã phải điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã An Khê. Biết tin khách hàng biến chứng sau phẫu thuật thẩm mỹ, Viện thẩm mỹ Korea Clinic đã bồi hoàn chi phí điều trị.



Tại Thẩm mỹ viện Việt Đức (116 Hai Bà Trưng), qua kiểm tra, cơ sở không xuất trình được các giấy tờ liên quan với lý do chủ cơ sở hiện đang đi ngoài tỉnh. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản và yêu cầu chủ cơ sở có mặt tại Sở Y tế vào ngày 2-12 để làm việc. Được biết, cơ sở này chưa được Sở Y tế cấp phép trong lĩnh vực hành nghề phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ nhưng vẫn công khai bản dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ như: nâng mũi, cắt mí, treo cung mày, độn cằm, tiêm cấy mỡ sinh học…



Ông Trần Quang Khâm-Chánh Thanh tra Sở Y tế, trưởng đoàn kiểm tra-cho biết: Đợt kiểm tra lần này nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ. Đoàn sẽ tiếp tục thanh-kiểm tra chặt chẽ để phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có), từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ sở và đưa các hoạt động đi vào khuôn khổ nhằm bảo vệ quyền lợi, đảm bảo sức khỏe cho người dân. Bên cạnh kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, đoàn còn hướng dẫn các cơ sở ký cam kết thực hiện đúng phạm vi chuyên môn được cấp phép.



NHƯ Ý