Đak Pơ tạm giam 1 đối tượng có hành vi giết người

(GLO)- Ngày 8-11, Công an huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Trần Thanh Quân (SN 2002, trú tại thôn 4, xã An Thành, huyện Đak Pơ) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Trần Thanh Quân tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo hồ sơ vụ việc, do nghi ngờ anh Đ.N.P.T (SN 2006, trú tại thôn 5, xã Hà Tam, huyện Đak Pơ) đánh em họ của mình, vào khoảng 9 giờ 40 phút, ngày 29-8-2022, nhìn thấy anh T. tại 1 quán cà phê ở tổ 2 (thị trấn Đak Pơ) Quân đã dùng ghế gỗ đánh 1 cái vào đầu anh T. gây tổn hại 54% sức khỏe.

Từ tình tiết vụ việc, Công an huyện Đak Pơ xác định hành vi của Quân đã sử dụng hung khí nguy hiểm đánh vào vùng trọng yếu trên cơ thể (vùng đầu). Trên cơ sở điều tra, chứng cứ thu thập, cơ quan Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Quân để điều tra về hành vi giết người.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Đak Pơ tiếp tục điều tra, làm rõ.

R’Ô HOK