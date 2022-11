Đak Đoa chủ động phòng ngừa trộm cắp cà phê

(GLO)- Thời điểm này, bà con nông dân huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đang bước vào mùa thu hoạch cà phê. Để phòng ngừa trộm cắp cà phê, Công an huyện phối hợp với các tổ tự quản ở cơ sở nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại thôn, làng.





Huyện Đak Đoa có hơn 28.000 ha cà phê, trong đó, diện tích cà phê kinh doanh khoảng 26.000 ha. Đến mùa thu hoạch, một lượng lớn nhân công từ các địa phương khác lại đến Đak Đoa thu hái cà phê thuê. Đây cũng là thời điểm các đối tượng xấu thường lợi dụng trà trộn để thực hiện hành vi trộm cắp. Chính vì vậy, công tác bảo đảm an ninh trật tự luôn được chính quyền, lực lượng Công an và người dân quan tâm.

Cán bộ Công an xã Ia Pết trao đổi công việc với các thành viên Tổ tự quản an ninh trật tự thôn 10. Ảnh: R'Ô HOK



Ông Nguyễn Văn Tùng (thôn 10, xã Ia Pết) cho biết, gia đình ông trồng 3 ha cà phê. Mỗi khi bước vào vụ thu hoạch, gia đình đều phải thuê nhân công thu hái. “Để đảm bảo an ninh trật tự, sau khi thuê nhân công, tôi đều làm thủ tục đăng ký tạm trú với Công an xã. Trường hợp bị mất cắp tài sản, tôi sẽ báo ngay cho chính quyền, cơ quan chức năng để kịp thời xử lý”-ông Tùng cho hay.



Nhiều năm nay, cứ đến vụ thu hoạch cà phê, chính quyền và Công an xã Ia Pết đều chỉ đạo các tổ tự quản an ninh trật tự thôn, làng tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức bảo vệ tài sản; rà soát, thống kê người lao động đến địa bàn làm thuê để thuận tiện trong theo dõi, quản lý. Ông Nguyễn Văn Bảy-Tổ trưởng Tổ tự quản an ninh trật tự thôn 10-cho biết: Tổ có 10 thành viên. Trước đây, vào vụ thu hoạch nông sản, tình trạng trộm cắp thường xuyên xảy ra. Sau khi thành lập năm 2018, Tổ đã tích cực phối hợp với lực lượng Công an xã tiến hành tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường trọng yếu, các chốt ra vào, lô cà phê. Nhờ đó, tình trạng trộm cắp tài sản đã giảm rõ rệt. “Ngoài tuần tra, kiểm soát, chúng tôi thường xuyên vận động người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, không tạo sơ hở cho kẻ gian trộm cắp. Khi phát hiện có đối tượng khả nghi vào rẫy, người dân cần báo cho lực lượng Công an. Trong năm 2019, chúng tôi đã phát hiện, bắt giữ 2 vụ trộm chó, 1 vụ trộm cắp cà phê”-ông Bảy nói.



Đại úy Bùi Văn Phương-cán bộ Công an xã Ia Pết-thông tin: “Ngoài chỉ đạo các tổ tự quản an ninh trật tự tăng cường tuần tra, kiểm soát, chúng tôi thường xuyên kiểm tra và vận động các cơ sở thu mua nông sản không mua cà phê non, không rõ nguồn gốc. Đồng thời, chúng tôi cung cấp số điện thoại để người dân kịp thời liên hệ khi cần thiết nhằm ngăn chặn tình trạng tiêu thụ cà phê trộm cắp. Chúng tôi cũng khuyến khích các hộ dân lắp đặt camera giám sát sân phơi, kho bãi không có người trông coi để phòng ngừa kẻ gian”.



Trong khi đó, Đại úy Nguyễn Phi Hùng-Trưởng Công an xã Ia Băng thì cho hay: Xã tiếp giáp với huyện Chư Sê, Chư Prông và TP. Pleiku nên tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, nhất là tình trạng trộm cắp tài sản trong mùa thu hoạch cà phê. Vì vậy, Công an xã thường xuyên tham mưu giúp chính quyền địa phương triển khai các kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự. Cụ thể, Công an xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và hệ thống chính trị các thôn, làng tăng cường tuyên truyền pháp luật, thông tin về phương thức, thủ đoạn trộm cắp tài sản; kiểm tra lưu trú, tạm trú trên địa bàn để đảm bảo an ninh trật tự. Bên cạnh đó, Công an xã phối hợp các tổ tự quản an ninh trật tự tại thôn, làng tổ chức tuần tra để phòng ngừa, xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật; gọi hỏi, răn đe, giáo dục các đối tượng có tiền án, tiền sự, thanh-thiếu niên cá biệt trên địa bàn.



Trao đổi với P.V, Thiếu tá Đỗ Đức Nhật-Đội trưởng Đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Đak Đoa-cho hay: Huyện có 111 thôn, làng, tổ dân phố, tất cả đều có tổ tự quản an ninh trật tự. Thời gian qua, các tổ tự quản tích cực phối hợp với lực lượng Công an xã nắm chắc địa bàn và phát hiện, ngăn chặn kịp thời nhiều vụ việc vi phạm pháp luật. Đặc biệt, trong mùa thu hoạch nông sản, các tổ có kế hoạch tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác bảo vệ tài sản của gia đình; tăng cường tuần tra, kiểm soát để phòng ngừa trộm cắp.



R'Ô HOK