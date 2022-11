Đà Nẵng: Đột kích karaoke, truy ra 'ông trùm' chuyên bán ma túy cho tụ điểm vùng ven

Qua thời gian theo dõi đường dây chuyên bán ma túy cho các tụ điểm ăn chơi vùng ven, Công an H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) đột kích karaoke, bắt 4 dân chơi ma túy, truy ra 'ông trùm' ma túy.



Đà Nẵng: Triệt xóa đường dây chuyên cung cấp ma túy cho các tụ điểm ăn chơi

Huỳnh Thanh Tú bị bắt. Ảnh: Văn Tiến



Ngày 1.11, Công an H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự Huỳnh Thanh Tú (18 tuổi, ngụ Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) để làm rõ hành vi mua bán trái phép ma túy.



Trước đó, khuya 29.10, Công an H.Hòa Vang ập vào karaoke Gia Huy (xã Hòa Châu, H.Hòa Vang), bắt quả tang nhóm dân chơi đang mở "tiệc" ma túy.



Tại hiện trường, các dân chơi gồm Trần Đình Hưng (30 tuổi, ngụ H.Hòa Vang), Ngô Tấn Minh (29 tuổi), Trần Sơn Trường (30 tuổi, cùng ngụ Q.Liên Chiểu) và Giang Minh Thuận (19 tuổi, ngụ H.Thạnh Trị, Sóc Trăng) có hành vi sử dụng trái phép ma túy.



Tang vật thu giữ trong phòng karaoke gồm 1 gói hàng khay Ketamine, thuốc lắc (chưa rõ trọng lượng) và dụng cụ sử dụng ma túy.



Cả nhóm khai nhận thường xuyên mua ma túy từ một đối tượng chưa rõ lai lịch. Đây cũng là “ông trùm” mà công an huyện theo dõi thời gian qua. Qua đấu tranh mở rộng, củng cố hồ sơ, ngày 31.10, Công an H.Hòa Vang thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Huỳnh Thanh Tú.

Theo Văn Tiến (TNO)