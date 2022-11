Đà Lạt: Nhóm nam, nữ mở tiệc ma túy mừng sinh nhật trong quán karaoke 'chui'

Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) đột kích, bắt quả tang nhóm người mở tiệc ma túy mừng sinh nhật trong một quán karaoke đang bị đình chỉ hoạt động.

Rạng sáng 5-11, Công an TP.Đà Lạt đột kích quán Karaoke Blue (P.4, TP.Đà Lạt) bắt quả tang 16 thanh niên nam, nữ mừng sinh nhật bằng... tiệc ma túy. Trong khi quán Karaoke Blue đang bị đình chỉ hoạt động do không đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

Bắt quả tang 16 thanh niên nam, nữ 'bay lắc' trong quán karaoke đang bị đình chỉ hoạt động. Ảnh: Công an cung cấp

Tin ban đầu, lúc 0 giờ 30 ngày 5.11, Công an P.4, TP.Đà Lạt phối hợp Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Lạt bất ngờ đột kích kiểm tra quán karaoke Blue.

Vào thời điểm kiểm tra, tại phòng VIP 6, lực lượng công an bắt quả tang 16 thanh niên (gồm 10 nam và 6 nữ) đang “bay lắc” quay cuồng với tiếng nhạc lớn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 gói ni lông chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy và một số dụng cụ khác nghi phục vụ sử dụng ma túy.

Những thanh niên tham gia “bay lắc” khai nhận, số chất tinh thể màu trắng trên đều là ma túy dạng ketamin, được nhóm mua về và cùng sử dụng để mừng sinh nhật một thanh niên trong nhóm. Kết quả test nhanh ma túy, 15/16 thanh niên dương tính với ma túy.

Công TP.Đà Lạt đang tiếp tục điều tra vụ mở tiệc ma túy mừng sinh nhật trong quán karaoke đang bị đình chỉ hoạt động.