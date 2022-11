Công an huyện Kbang bắt giữ 3 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy

(GLO)- Thượng tá Nguyễn Đức Hoàng-Trưởng Công an huyện Kbang cho biết: Vào khoảng 22 giờ ngày 15-11, Công an huyện Kbang phối hợp với Công an thị trấn Kbang bắt quả tang 3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Lương (SN 2001), Trần Quốc Hùng (SN 1997), cùng trú tại thôn 3, xã Đông và Hồ Ngọc Thuận (SN 1995, trú tại tổ 6, thị trấn Kbang) có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.





Các đối tượng: Nguyễn Văn Lương, Trần Quốc Hùng, Phạm Văn Minh, Hồ Ngọc Thuận (từ trái sang phải) tại Công an huyện Kbang. Ảnh: Hữu Nở

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang tiến hành khám xét khẩn cấp tại phòng 304 của Khách sạn N.L. do đối tượng Trần Quốc Hùng thuê thì phát hiện nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Đồng thời, Công an huyện Kbang đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng Hùng, Thuận và Lương về hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.



Căn cứ vào lời khai của các đối tượng, tiếp tục mở rộng điều tra, đêm 16-11, Công an huyện Kbang phối hợp với Công an thị xã An Khê tiến hành điều tra, truy xét và tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Văn Minh (trú tại phường An Phú, thị xã An Khê) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, Minh đã bán ma túy cho đối tượng Hùng, Lương, Thuận.



Công an huyện Kbang đang tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.



HỮU NỞ