Công an Đak Pơ khởi tố 3 đối tượng trộm cắp tài sản

(GLO)- Ngày 2-11, Công an huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng, gồm: Đinh Hên (SN 1980, trú tại xã An Trung, huyện Kông Chro), Đinh Thuân (SN 2001, trú tại xã Sró, huyện Kông Chro) và Đinh KLơr (SN 1992, trú tại xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

3 đối tượng Đinh KLơr, Đinh Thuân và Đinh Hên (thứ tự từ trái sang phải). Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào ngày 29-9-2022, anh Đ.V. C (SN 1988, trú tại làng Krông Hra, xã Yang Bắc) phát hiện 2 con bò của gia đình cột ở phía sau nhà (trị giá khoảng 40 triệu đồng) bị mất nên đến Cơ quan Công an trình báo.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đak Pơ đã tiến hành điều tra, truy xét. Đến ngày 26-10-2022, cơ quan Công an đã xác định và bắt giữ đối tượng Đinh Thuân là người đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên.

Mở rộng điều tra, lực lượng Công an tiếp tục bắt giữ thêm Đinh Hên khi đối tượng đang lẫn trốn tại xã Đông (huyện Kbang) và Đinh KLơr khi đang lẫn trốn tại huyện Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa). Đây là đồng phạm đã thực hiện hành vi trộm cắp trên. Trên cơ sở đó, Công an huyện Đak Pơ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thuân, Hên và KLơr để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Hiện, Công an huyện Đak Pơ đang cũng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

R’Ô HOK