Bộ Công an đề nghị tỉnh Gia Lai phối hợp rà soát tài sản và các hoạt động đầu tư của một Giám đốc Công ty xây dựng

(GLO)- Ủy Ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 2621/UBND-NC chỉ đạo Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Sở Tư pháp; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Gia Lai rà soát, xác định các tài sản và hoạt động đầu tư kinh doanh của bị can Trần Minh Tuấn-Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Thái Hòa theo đề nghị của Cục An ninh điều tra Bộ Công an.

Trước đó, Đại tá Phan Thành Bá-Phó thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ký Công văn số 2275/ANĐT (P5) ngày 3-11-2022 gửi Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp rà soát xác định các tài sản, các hoạt động đầu tư kinh doanh của bị can Trần Minh Tuấn (SN 1978)-Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Thái Hòa (trụ sở quận Ba Đình, TP. Hà Nội).

Theo đó, Cục An ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án “Đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Cục lãnh sự-Bộ Ngoại giao và các tỉnh, thành phố. Đây là vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng-chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi chỉ đạo. Trong quá trình điều tra, Cục An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Trần Minh Tuấn-Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Thái Hòa về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Để phục vụ quá trình điều tra, Cục An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, xác định các tài sản (bất động sản) và các thông tin về việc giao dịch đăng ký, mua bán, thay đổi quyền sở hữu tài sản và hoạt động đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Gia Lai của bị can Trần Minh Tuấn. Trên cơ rà soát, thực hiện các biện pháp tạm dừng toàn bộ các giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho tặng, cầm cố, thế chấp tài sản của bị can.

LÊ ANH