Bộ Công an công bố đường dây nóng ngăn chặn nạn cá cược mùa World Cup  

Các ngày hội bóng đá như World Cup, EURO luôn là thời điểm nạn cá độ bóng đá bất hợp pháp diễn ra sôi động. Điều này gây bất ổn trong đời sống của người dân tạo nhiều hệ lụy xấu cho xã hội. Trước thềm World Cup 2022, Bộ Công an đã công bố đường dây nóng để người dân kịp thời tố giác các hình thức cá độ bóng đá.



Hà Tĩnh: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh hơn 6.000 tỉ đồng

Đắk Nông: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá tiền tỷ qua mạng

Công an tỉnh Bắc Ninh đấu tranh với đối tượng trong vụ án tổ chức cá độ bóng đá giữa tháng 11. Ảnh: Bộ CA



Hàng chục nghìn tỉ đồng thông qua các đường dây cá độ



Ngay trước thềm World Cup 2022, cơ quan chức năng đã triệt phá nhiều ổ, nhóm tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet.



Điển hình tại Đà Nẵng, ngày 15.11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự 7 đối tượng về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.



Qua khám xét, Cơ quan Công an tạm giữ tang vật gồm 250 triệu đồng, 1 ôtô, 2 xe máy, 1 máy đếm tiền, sổ sách tính tiền thắng thua cá độ và khoảng 7.500 trang tài liệu thể hiện lịch sử cá độ từ ngày 1.10.2022 đến ngày 15.11.2022 với số tiền gần 19 triệu USD (khoảng 470 tỉ đồng).



Tại đường dây này, cơ quan công an thông tin: “Ông trùm” Đinh Văn Công Thanh liên hệ với 1 đối tượng tên Hải (chưa xác định) để nhận mạng cá độ bóng đá và tổ chức lại cho các con bạc, đầu mối cấp dưới. Thanh sử dụng trang mạng cá độ bóng đá cấp Siêu tổng đại lý (Super Master) KJ71 có giá trị hạn mức 03 triệu USD.



Sau khi có được trang mạng, Thanh móc nối với các đối tượng là Nguyễn Trước, Đinh Văn Công Long, Ngô Đình Đức và nhiều đối tượng khác hình thành 01 đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng Internet. Thanh sử dụng trang mạng KJ71 nêu trên để chia lại thành 31 tài khoản Master, 99 tài khoản Agent, 340 tài khoản member (thành viên) để hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá...



Hay tại Bắc Ninh, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phá thành công chuyên án, bắt giữ 06 đối tượng trong đường dây tham gia đánh bạc qua mạng bằng hình thức cá độ bóng đá qua trang Bong88 (Manga88.com) với tổng số tiền hơn 1.000 tỉ đồng.



4 đối tượng ở thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh gồm: Nguyễn Duy Tùng (31 tuổi), Trần Thị Thơm (52 tuổi) cùng ở phường Đông Ngàn; Chu Văn Hà (32 tuổi) ở phường Tân Hồng; Phạm Văn Mạnh (44 tuổi) ở phường Phù Khê, cùng 02 đối tượng: Nguyễn Văn Anh (53 tuổi) ở thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc và Nguyễn Xuân Quỳnh (40 tuổi) huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.



Bước đầu đấu tranh, Cơ quan Công an xác định, Nguyễn Duy Tùng là đối tượng cầm đầu quản lý, điều hành đường dây từ đầu năm 2022 đến nay. Để điều hành đường dây, Tùng sử dụng 1 tài khoản tổng của nhà cái Bong88; rồi từ đó thực hiện việc chia cắt, tạo lập các tài khoản đại lý cấp dưới; các đại lý tiếp tục cắt các tài khoản thành viên để giao cho các đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi đặt cược cá độ bóng đá trên các Website Bong88…



Theo thống kê từ World Cup 2014, các khoản tiền giao dịch qua những website cá độ bất hợp phát lên tới hàng tỉ USD. Đi cùng với đó nhà những bi kịch gia đình như: Vỡ nợ, tự tử…



Đường dây nóng ngăn cá độ



Trên cổng thông tin Bộ Công an, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết: Các đường dây cá độ bóng đá được hình thành bởi các đối tượng cầm đầu tổ chức cờ bạc chuyên nghiệp, thường là những đối tượng hình sự, giới “anh chị”, móc nối với “nhà cái” quản lý các trang web cá độ (M88.com, Fun88.com, Bong88.com…) có máy chủ đặt tại nước ngoài để thiết lập chia nhỏ cho các chân rết tổ chức cá độ bóng đá trên không gian mạng tại Việt Nam, với nhiều hình thức quảng cáo, chào mời hấp dẫn công khai bằng tiếng Việt.



Các đối tượng tội phạm cá độ bóng đá trên không gian mạng thường có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với cơ quan chức năng như: Sử dụng các thiết bị di động thông minh có kết nối mạng Internet để trao đổi thông tin, thực hiện hành vi phạm tội; Lợi dụng sở hở trong quản lý, kiểm soát không gian mạng, quản lý sim rác, quản lý thanh toán để thực hiện tội phạm.



Người chơi chỉ cần có các thiết bị kết nối Internet, đăng ký tài khoản thành viên, có tài khoản cá nhân tại các ngân hàng, chuyển tiền vào tài khoản hoặc nạp tiền đánh bạc thông qua thẻ cào điện thoại, qua cổng trung gian thanh toán để tham gia cá cược. Nếu thua không có tiền thanh toán, người chơi có thể bị các đối tượng cầm đầu cưỡng ép trả tiền bằng các hình thức như bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản hoặc thuê các đối tượng hình sự đòi nợ…



Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị:



Mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến tội phạm và tệ nạn cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá; phải ý thức được hậu quả, tác hại của tệ nạn cá độ bóng đá đối với bản thân, gia đình và xã hội; tuyệt đối không tham gia cá độ bóng đá dưới mọi hình thức.



Quan tâm quản lý, giáo dục, vận động người thân và những người xung quanh nâng cao cảnh giác, tránh xa cá độ bóng đá. Trường hợp phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến cá độ bóng đá cần kịp thời báo tin tố giác với cơ quan Công an gần nhất hoặc qua đường dây nóng của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (0692348569) để có biện pháp điều tra xử lý, góp phần làm lành mạnh môi trường xã hội.



Lực lượng Cảnh sát hình sự, An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Quản lý hành chính về trật tự xã hội và các lực lượng nghiệp vụ khác sẽ quyết liệt vào cuộc, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, kỹ thuật cao để phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng tổ chức, tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.



Tham gia cá độ bóng đá sẽ bị xử lý như thế nào?



Theo các quy định hiện hành, cá độ bóng đá cũng được thực hiện với mục đích được thua bằng tiền hoặc hiện vật mà không được cơ quan nhà nước cho phép. Cá độ bóng đá cũng được coi là đánh bạc trái phép. Do đó, nếu cố tình thực hiện, người tham gia cá độ bóng đá có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội đánh bạc.



Cá độ bóng đá được thực hiện chủ yếu dưới 03 hình thức:



1- Trực tiếp thỏa thuận đặt cược không thông qua người tổ chức mà ăn thua bằng tiền giữa những người cùng xem trực tiếp một trận bóng; 2- Tham gia cá cược bằng tiền thông qua người môi giới. 3- Mở tài khoản trên các trang mạng cá cược trên Internet để thực hiện hành vi cá độ (hình thức này hiện đang khá phổ biến).



Trường hợp cá độ bóng đá với số tiền nhỏ (dưới 05 triệu đồng), người tham gia cá độ có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định 144/2021/NĐ-CP. Mức phạt từ 1 triệu đồng - 2 triệu đồng.



Ngoài ra, luật quy định người nào cá độ bóng đá với số tiền từ 5 triệu trở lên hoặc dưới 5 triệu nhưng thuộc một trong các trường hợp mà Bộ luật Hình sự quy định có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội đánh bạc quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017.



Theo đó, nếu thực hiện hành vi cá độ bóng đá với số tiền từ 5 - dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 5 triệu nhưng đã bị phạt hành chính hoặc kết án về hành vi liên quan đến cờ bạc, người cá độ sẽ bị phạt tù đến 3 năm. Trường hợp cá độ có tổ chức hoặc tiền cá độ từ 50 triệu đồng trở lên hoặc cá độ trực tuyến thông qua các trang cá độ online,…, người vi phạm còn có thể bị phạt đến 7 năm tù.



https://laodong.vn/phap-luat/bo-cong-an-cong-bo-duong-day-nong-ngan-chan-nan-ca-cuoc-mua-world-cup-1118773.ldo

Theo Mỹ Linh (LĐO)