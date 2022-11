Bị can Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị tạm giam

(GLO)- Thông tin từ VKSND TP. HCM, ngày 10-11, cho biết đang nghiên cứu kết luận điều tra bổ sung của cơ quan công an cùng cấp, đồng thời ra lệnh tiếp tục tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng.





Bà Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam, thường trú ở đường Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM) bị khởi tố và bắt tạm giam vào ngày 24-3-2022 về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Bị can Nguyễn Phương Hằng.



Theo hồ sơ, khoảng tháng 3-2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội YouTube và TikTok, bà Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream để nói về nhiều chủ đề, nhiều nội dung khác nhau được nhiều người theo dõi, chia sẻ, bình luận.



Tại các buổi livestream, bà Phương Hằng đã phát ngôn những nội dung về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của một số người như nghệ sĩ H.L., ca sĩ V.O. và bà H.N..



Cũng với hành vi trên, từ ngày 6-10-2021 đến ngày 3-11-2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh Bình Dương) tiếp nhận 7 đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng của 7 cá nhân. Quá trình điều tra, ngày 6-4-2022, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã thống nhất với VKSND tỉnh Bình Dương, ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".



Vì tội danh giống nhau, ngày 31-10, cơ quan điều tra (Công an tỉnh Bình Dương) đã hoàn tất thủ tục, chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ án: “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân” xảy ra tại Bình Dương liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng theo hướng nhập hồ sơ cho phía Công an TP. HCM để tiếp tục điều tra.



Trước đó, ngày 24-10, ông Nguyễn Quang Tuấn (32 tuổi, ngụ Quận 7, TP. HCM) có đơn gửi Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM và VKSND TP. HCM, xin được đặt 10 tỉ đồng để bảo đảm thay thế biện pháp ngăn chặn tạm giam cho cho mẹ ruột là bị can Nguyễn Phương Hằng cho đến khi kết thúc vụ án. Song, đơn xin tại ngoại cho mẹ của ông Tuấn không được chấp nhận.





HUỲNH LÊ (tổng hợp)