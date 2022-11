Bắt giữ 17 đối tượng đánh bạc dưới hình thức "xóc đĩa"

(GLO)- Chiều 15-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an TP. Pleiku bắt quả tang 17 đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức “xóc đĩa” thắng thua bằng tiền mặt tại nhà xưởng số 57, đường Trần Nguyên Hãn (phường Đống Đa, TP. Pleiku). Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 8 triệu đồng trên chiếu bạc, 276 triệu đồng trên người các đối tượng và một số vật chứng như lá bài tú lơ khơ, bát sứ, quân vị,…

Theo các tài liệu, chứng cứ thu thập được của cơ quan Công an, tụ điểm đánh bạc trên hoạt động từ tháng 10-2022, do 6 đối tượng tổ chức gồm: Lê Minh Thạnh (SN 1979), Nguyễn Văn Tranh (SN 1978) cùng trú TP. Pleiku; Phạm Văn Hậu (SN 1996) trú huyện Ia Grai; Hoàng Công Danh (SN 1994) trú huyện Chư Sê; Nguyễn Văn Nhã (SN 1977) và Trần Văn Duy (SN 1992) cùng trú tỉnh Đăk Lăk. Ngoài các đối tượng trên, Nguyễn Thị Hương (SN 1984), Trương Thái Lâm (SN 1994) và Lê Đức Duẫn (SN 1987), cùng trú tại Đăk Hà, Kon Tum có nhiệm vụ mang tiền cho các con bạc vay, dẫn dụ, lôi kéo nhiều người ngoại tỉnh tham gia, sau đó thu lợi bất chính từ số tiền thắng cược.

Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan Công an. Ảnh: Lê Ánh

Thượng tá Ngô Gia Cường-Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết: “Đây là nhóm đối tượng hoạt động hết sức tinh vi. Chúng không hoạt động cố định tại một địa điểm mà thường xuyên thay đổi vị trí, chọn những nơi xa khu dân cư, ít người qua lại hoặc các khu vực giáp ranh giữa các huyện trên địa bàn tỉnh. Sau khi liên lạc với các con bạc, chúng cử người đưa đón bằng ô tô, bố trí người cảnh giới nghiêm ngặt tại nơi tổ chức. Đặc biệt, chúng luôn sẵn sàng dịch vụ cho “vay nóng” ngay tại xới bạc. Các trinh sát của đơn vị đã mất gần một tháng để theo dõi, mật phục, thu thập tài liệu, chứng cứ phạm tội để tiến hành bắt giữ khi có lệnh của cấp trên”. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng trên. Hiện vụ án đang được tiến hành điều tra mở rộng. Đây là chiến công đầu tiên của lực lượng Công an Gia Lai khi triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.