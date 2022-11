Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp

Bộ Công an cáo buộc Đỗ Hải Phong, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Vân Đồn và Đoàn Mạnh Dương, Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại và dịch vụ Tân Đại Dương Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và buôn lậu.





Ngày 8-11, tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và Buôn lậu" xảy ra tại TP Hà Nội và địa phương khác.



Hai bị can Dương và Phong tại cơ quan công an. Ảnh: Bộ Công an



Cùng với đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định Khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Hải Phong, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Vân Đồn và Đoàn Mạnh Dương (cùng 38 tuổi, trú tại Quảng Ninh), Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại và dịch vụ Tân Đại Dương về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" quy định tại Điều 341 và tội "Buôn lậu" quy định tại Điều 188 Bộ luật hình sự.



Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, ngày 8-11 Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt các Quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 2 bị can nêu trên.



Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.



Theo Nguyễn Hưởng (NLĐO)