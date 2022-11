Bản án thích đáng cho 3 "yêu râu xanh" ở Chư Păh

(GLO)- Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Hùng (SN 2005) 12 năm tù, Đ. N. T. H. (SN 2007) 7 năm tù, Nguyễn Xuân Nghĩa (SN 2004, cùng trú tại huyện Chư Păh) 13 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai, H., Nguyễn Xuân Nghĩa và Nguyễn Thanh Hùng có mối quan hệ quen biết với T. (SN 2007) và L. (SN 2007, cùng trú tại huyện Chư Păh). Trưa 14-3-2022, H. rủ T. và L. đến ăn và uống rượu tại nhà Nguyễn Thanh Hùng và được cả 2 đồng ý. Đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, H. điều khiển xe máy đến điểm hẹn để đón T. và L. đến nhà Hùng ăn nhậu. Do có âm mưu từ trước sẽ hiếp dâm T. và L. nên các đối tượng đã đi mua thuốc ngủ với mục đích để cho T. và L. uống.

Tại nhà của Hùng, khi thấy gần hết bia và rượu mà T. và L. vẫn chưa say nên Hùng đã rủ H. ra nghiền nát thuốc ngủ bỏ vào 1 ly nước và 1 ly sữa đưa lên bàn nhậu đưa cho T. và L. để cả 2 nhanh say đi ngủ nhằm thực hiện hành vi giao cấu. Sau đó, Nghĩa đưa ly sữa cho L. uống, thấy đắng nên L. không uống và đưa lại cho Nghĩa. Tại bàn nhâu, Nghĩa uống thử thì được H. nói cho Nghĩa biết trong ly có thuốc ngủ nên Nghĩa đưa ly sữa cho L. uống, còn H. đưa ly nước đã pha thuốc cho T. uống. Một lúc sau do L. đã say nên tự đi bộ về nhà trước, còn T. tiếp tục ở lại.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Sau khi L. về, T. thấy đã say nên đòi về thì Nghĩa kéo T. vào phòng ngủ của Hùng và dùng vũ lực thực hiện hành vi quan hệ tình dục ngoài ý muốn đối với T. Còn Hùng và H. ngồi bên ngoài đợi và khi thấy Nghĩa đi ra, Hùng vào phòng với mục đích giao cấu với T. nhưng bị T. kháng cự quyết liệt nên không thực hiện hành vi. Ngay sau đó T. đi về nhà và kể lại sự việc cho mẹ biết. Ngày 15-3-2022, gia đình T. đến Công an huyện Chư Păh để trình báo vụ việc. Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chư Păh đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y với bị hại.

Quá trình điều tra, Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Thanh Hùng và H. đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Riêng Nguyễn Xuân Nghĩa khai việc tổ chức uống rượu, bia chuốc cho T. và L. say rượu để quan hệ tình dục là do H. khởi xướng. Tuy nhiên, kết quả đối chất, các bị can Nguyễn Thanh Hùng và H. đều xác định bị can Nguyễn Xuân Nghĩa là người khởi xưởng, rủ các bị can tham gia.

Khi bị xâm hại tình dục, T. mới hơn 14 tuổi nên phiên tòa được xử kín theo đúng quy định của pháp luật. Cuối phiên tòa vào ngày 1-11-2022, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên các mức án trên đối với 3 bị cáo cùng về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

LÊ ANH