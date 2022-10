Xử lý người dưới 18 tuổi điều khiển mô tô tham gia giao thông: Cần giải pháp quyết liệt

(GLO)- Tình trạng người chưa đủ 18 tuổi điều khiển mô tô tham gia giao thông diễn ra khá phổ biến tại nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai, nhất là ở địa bàn nông thôn, đòi hỏi ngành chức năng cần có giải pháp quyết liệt để ngăn chặn, xử lý nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông (TNGT).





Theo đánh giá của Ban An toàn giao thông tỉnh, trong 9 tháng năm 2022, TNGT xảy ra trên địa bàn tỉnh chủ yếu liên quan đến phương tiện mô tô, xe gắn máy. Đặc biệt, số vụ TNGT do người dưới 18 tuổi điều khiển mô tô gây ra tăng cao so với cùng kỳ năm 2021. Dù các lực lượng chức năng đã vận động cá biệt, gọi hỏi, răn đe 5.900 thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) song tình trạng thanh-thiếu niên chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe điều khiển mô tô tham gia giao thông, không đội mũ bảo hiểm, rú ga, chạy tốc độ cao còn diễn ra nhiều ở một số địa phương, đã gây ra nhiều vụ TNGT rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện trường vụ TNGT tại đường Lê Duẩn (phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) khiến 3 em nhỏ tử vong. Ảnh: Hạ Vy





Để xảy ra tình trạng này, ông Võ Ngọc Quảng-Phó Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh-cho rằng: Một số cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là cấp xã, chưa vào cuộc quyết liệt triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp, phòng ngừa TNGT ở cơ sở. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế; việc quản lý, giáo dục đối với số thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm TTATGT, nhất là thanh-thiếu niên người dân tộc thiểu số tại một số nơi chưa thực sự hiệu quả, chưa làm chuyển biến tình hình. Công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm có thời điểm còn thiếu quyết liệt, chưa đủ lực lượng để khép kín địa bàn, thời gian. Một số địa phương chưa tập trung xử lý nghiêm vi phạm đối với người chưa đủ tuổi điều khiển mô tô, thanh-thiếu niên càn quấy, thường xuyên vi phạm TTATGT.



Ngoài ra, sự buông lỏng quản lý, giáo dục con em và nhận thức về pháp luật của một số bậc phụ huynh còn hạn chế nên sẵn sàng giao xe cho con em tham gia giao thông khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe. Khi bị Công an xã Kim Tân (huyện Ia Pa) mời lên làm việc vì giao xe mô tô cho con trai mới 13 tuổi điều khiển tham gia giao thông, chị Siu Jing cho biết: Tôi biết cháu điều khiển xe như vậy là vi phạm quy định của pháp luật. Nhưng xe để ở nhà, cháu tự lấy đi, mình cũng không biết nên không cản được.



Đại úy Nguyễn Huy Tưởng-Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Ia Pa) thông tin: Thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nơi cư trú để nắm bắt, rà soát, lập danh sách quản lý, giáo dục các em chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe nhưng thường xuyên điều khiển mô tô tham gia giao thông. Đồng thời, làm việc với phụ huynh, cha mẹ để có cách kiểm tra, kiểm soát, giáo dục các em không điều khiển phương tiện vi phạm TTATGT.



Tương tự, tại huyện Mang Yang, do nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế nên việc quản lý, giáo dục con em chấp hành các quy định của Luật Giao thông đường bộ đôi khi còn bỏ ngỏ. Nhiều gia đình coi việc con em mình điều khiển mô tô tham gia giao thông là chuyện bình thường dù các em chưa đủ tuổi và chưa có giấy phép lái xe. Điều này khiến cho công tác đảm bảo TTATGT tại cơ sở tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Thiếu tá Đinh Khánh Tùng-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Mang Yang) cho biết: “Để giảm thiểu các vụ TNGT liên quan đến thanh-thiếu niên, đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự sẽ tiếp tục tập trung thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo TTATGT theo Kế hoạch số 979/KH-CAT-PV01 ngày 15-10-2021 của Giám đốc Công an tỉnh. Đơn vị cũng chú trọng phối hợp với chính quyền cơ sở làm tốt công tác quản lý, giáo dục, gọi hỏi, răn đe; đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm xử lý nghiêm các trường hợp thanh-thiếu niên vi phạm. Ngoài ra, chúng tôi sẽ xử lý trách nhiệm đối với người giao xe cho các em chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe điều khiển tham gia giao thông”.



