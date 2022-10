Vụ nổ súng làm 2 người tử vong tại Phú Quốc: Khởi tố 35 bị can

Siết chặt an ninh cửa ngỏ ra vào đảo Phú Quốc Ngay sau khi xảy ra vụ nổ súng, Công an tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo Công an TP.Phú Quốc điều động lực lượng trinh sát, cảnh sát cơ động và biên phòng túc trực tại các bến phà và tàu cao tốc có chuyến vào đất liền kể từ ngày 27.10. Cụ thể, ở khu vực cảng tàu cao tốc, tất cả các hành khách chuẩn bị rời đảo, trước khi xuống tàu đều phải qua sự kiểm soát của lực lượng biên phòng và cảnh sát cơ động. Hành khách phải trình cho lực lượng chức năng giấy tờ tùy thân có ảnh và buộc phải tháo khẩu trang để đối chiếu. Theo đại tá Diệp Văn Thế, đến ngày hôm nay (30.10), công tác an ninh vẫn tiếp tục được siết chặt tại các bến tàu, xe ở Phú Quốc và siết chặt vòng 2 ở TP.Hà Tiên, TP.Rạch Giá để truy bắt các nghi can còn lại trong vụ nổ súng.