Truy bắt 6 đối tượng vụ đâm chết thiếu niên 13 tuổi do mâu thuẫn trên mạng

Ngày 23.10, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp tiến hành khám nghiệm hiện trường, khẩn trương điều tra truy bắt nhóm đối tượng đâm tử vong thiếu niên C.V.T, 13 tuổi (ngụ phường Trảng Dài, thành phố Biên Hoà).



Khu vực chợ Thanh Hóa, nơi các đối tượng hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn. Ảnh: K.T





Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn trên mạng xã hội, tối 22.10, nhóm 6 đối tượng từ 16 đến 18 tuổi, hẹn em T. ra khu vực chợ Thanh Hóa, phường Trảng Dài để nói chuyện.



Tại đây, nhóm đối tượng lao vào đánh em T. Quá trình ẩu đả, 1 đối tượng dùng dao đâm vào người em T. khiến nạn nhân nằm gục tại chỗ. Sau đó, các đối tượng rời khỏi hiện trường. Dù đã được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng em T. đã tử vong tại bệnh viện.



Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an thành phố Biên Hòa đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai một số nhân chứng và trích xuất camera khu vực trên để phục vụ công tác điều tra; đồng thời khẩn trương truy bắt các đối tượng gây án.



Hiện, vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra làm rõ.

