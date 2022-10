"Siêu trộm nhí" gây ra hàng loạt vụ trộm, cướp lấy tiền chơi game ở huyện Đak Đoa

(GLO)- Để có tiền chơi game, Hyiu (SN 2008, trú tại làng Hlang, xã Hnol, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã gây ra 10 vụ trộm, cướp tài sản của người dân trên địa bàn.

Thời gian gần đây, Công an huyện Đak Đoa liên tục tiếp nhận nhiều tin báo của quần chúng nhân dân về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm hàng loạt tài sản như: điện thoại di động, tiền mặt, xe máy và các tài sản có giá trị khác. Sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện đã cử các trinh sát bám nắm địa bàn, phối hợp với Công an các xã, thị trấn sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh tin báo và truy bắt đối tượng.

Trong khi vụ việc đang được lực lượng Công an tiến hành điều tra thì vào ngày 10-8-2022, chị Nguyễn Thị Sen (trú tại xã Adơk) đến trình báo khi chị đang cạo mủ một mình tại lô cao su của Nông trường Tân Lập (xã Adơk) thì bị 1 đối tượng có dáng người nhỏ, bịt mặt dùng dao đe dọa cướp đi 1 điện thoại Oppo A15. Tiếp đó, ngày 1-10-2022, chị Dương Thị Thanh (trú tại thôn Bình Giang, xã Hneng) đến trình báo, khi gia đình chị đi vắng đã bị kẻ gian cạy cửa sau đột nhập vào nhà lấy trộm 22 triệu đồng và 3 điện thoại di động.

"Siêu trộm nhí" Hyiu gây ra 10 vụ trộm, cướp trên địa bàn huyện Đak Đoa. Ảnh: Lê Anh

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 7-10, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an huyện Đak Đoa đã xác định được Hyiu chính là thủ phạm gây ra các vụ trộm cắp, cướp tài sản nói trên nên triệu tập lên làm việc. Tại Cơ quan Điều tra, “siêu trộm nhí” khai nhận là hung thủ gây ra vụ cướp tài sản của chị Sen tại lô cao su và vụ trộm tại nhà chị Thanh. Qua đấu tranh mở rộng, Hyiu khai nhận thêm từ cuối năm 2021 đến khi bị phát hiện đã thực hiện trót lọt 8 vụ trộm cắp tiền mặt, điện thoại, xe máy của người dân tại địa bàn huyện Đak Đoa, với tổng giá trị tài sản trộm cắp gần 100 triệu đồng.

Do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên Công an huyện Đak Đoa đang hoàn tất các thủ tục để đưa đối tượng đi giáo dưỡng tại Trường Giáo dưỡng số 3 Tân Hòa (đóng tại xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng).

LÊ ANH