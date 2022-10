Quảng Nam: Bé gái 5 tuổi bị một người tâm thần chặn đường sát hại

Đang trên đường đón cháu đi học về, hai ông cháu ở Quảng Nam bất ngờ bị một người tâm thần chặn đường dùng búa tấn công khiến bé gái 5 tuổi tử vong.





Tối 20.10, một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết lực lượng chức năng đã khống chế được người tâm thần dùng hung khí tấn công khiến bé gái 5 tuổi tử vong.



Nghi phạm (áo đỏ) bị khống chế. Ảnh: C.X



Theo thông tin ban đầu, vào lúc 16 giờ 30 phút chiều nay 20.10, ông Cao Văn Xuân (74 tuổi, ở TT.Đông Phú, H.Quế Sơn, Quảng Nam) đang đón cháu nội là bé C.T.M (5 tuổi) đi học về thì bị Trần Văn Sanh (40 tuổi, cùng ở TT.Đông Phú) chặn đường, dùng búa, rựa chém, đập vào hai ông cháu khiến cả 2 bị thương rất nặng.



Ngay sau đó, dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng bé gái đã tử vong; riêng ông Xuân bị thương rất nặng, hiện đang được chuyển điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.



Sau khi gây án, Sanh vào nhà cố thủ. Lực lượng Công an H.Quế Sơn tổ chức vây bắt nhưng Sanh cầm hung khí nguy hiểm nên việc vây bắt gặp nhiều khó khăn. Đến tối cùng ngày, Công an tỉnh Quảng Nam đã điều thêm lực lượng hỗ trợ.



Lực lượng công an bao vây, tiếp cận nghi phạm. Ảnh: C.X



Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cũng đã đến hiện trường để chỉ đạo truy bắt nghi phạm.



Theo lãnh đạo Công an tỉnh, để khống chế nghi phạm, lực lượng công an phải leo lên nóc nhà, sử dụng hơi cay cùng nhiều phương thức để tiếp cận.



Đến khoảng 20 giờ 40 phút tối nay 20.10, lực lượng công an đã khống chế được nghi phạm Trần Văn Sanh. Công an tỉnh Quảng Nam cũng xác định người này có tiền sử bị bệnh tâm thần.



Theo Mạnh Cường (TNO)