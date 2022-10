Phán quyết với căn biệt thự bị kê biên trong vụ án Trịnh Xuân Thanh

Trong vụ án sai phạm tại dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, ngoài tuyên phạt tù chung thân đối với ông Trịnh Xuân Thanh, cả hai cấp sơ thẩm và phúc thẩm đều quyết định kê biên tài sản, trong đó có căn biệt thự ở Long Biên để đảm bảo thi hành án.



Tuyên phạt ông Đinh La Thăng 11 năm tù, Trịnh Xuân Thanh 18 năm tù

Trịnh Xuân Thanh khai nhiều lãnh đạo góp tiền mua đất Tam Đảo

Ông Trịnh Xuân Thanh (phải) hầu toà trong vụ án sai phạm xảy ra tại dự án Ethanol Phú Thọ. Ảnh: TTXVN.





Thông tin từ TAND Hà Nội, toà này vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về phần dân sự liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh - cựu Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).



Tại bản án hình sự sơ thẩm tuyên ngày 22.1.2018, TAND Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Xuân Thanh tổng hợp tù chung thân 2 tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", "Tham ô tài sản".



Sai phạm của ông Trịnh Xuân Thanh liên quan đến vụ án thực hiện Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.



Ngoài mức án tuyên, toà sơ thẩm quyết định buộc Trịnh Xuân Thanh phải bồi thường hơn 34 tỉ đồng. Do đó, toà tuyên: "Tiếp tục duy trì lệnh kê biên tài sản của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để đảm bảo cho việc thi hành án: Biệt thự AD02-16, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside...".



Sau bản án sơ thẩm, ông Thanh kháng cáo kêu oan, anh Trịnh Hùng Cường - con trai bị cáo, cũng kháng cáo về phần xử lý tài sản đã kê biên. Lý do kháng cáo của anh Cường, căn biệt thự trên là của anh, không liên quan đến vụ án.



Tuy nhiên, sau đó, hai bố con ông Thanh rút đơn kháng cáo. TAND Cấp cao tại Hà Nội đã đình chỉ xét xử phúc thẩm. Bản án hình sự sơ thẩm đã tuyên về phần xử lý tài sản kê biên của Trịnh Xuân Thanh (đứng tên anh Trịnh Hùng Cường) có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.



Đến ngày 15.6.2020, Chánh án TAND Tối cao kháng nghị đối với hai bản án trên, đề nghị Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao xét xử giám đốc thẩm theo hướng: Huỷ hai bản án trên về phần "Tiếp tục duy trì lệnh kê biên tài sản của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để đảm bảo cho việc thi hành án: Biệt thự AD02-16, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside...".



Ngày 3.3.2021, cấp giám đốc thẩm đã chấp nhận kháng nghị của Chánh án TAND Tối cao.



Đến ngày 21.10, thụ lý, xét xử vụ án trên, TAND Hà Nội xác định, anh Trịnh Hùng Cường vay hơn 8,3 tỉ đồng của ngân hàng Techcombank để mua căn biệt thự (tương đương 70% giá trị).



Phần lớn số tiền để mua căn biệt thự là vay của ngân hàng, nhưng cơ quan tiến hành tố tụng lại kê biên để đảm bảo thi hành án của Trịnh Xuân Thanh, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của ngân hàng.



Trong vụ án này, ngân hàng là bên có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Việc không đưa ngân hàng tham gia tố tụng làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của ngân hàng.



Toà xác định, anh Cường là người đứng tên trong hợp đồng mua bán căn biệt thự trên, nguồn hình thành tài sản này trong đó có hơn 8,3 tỉ đồng là tiền vay của ngân hàng.



Toà ghi nhận tại phiên xử, giữa anh Cường và ngân hàng thoả thuận: Anh Cường đồng ý thanh toán cho ngân hàng số tiền hơn 13 tỉ đồng cả gốc lẫn lãi và các khoản phát sinh theo lãi suất quá hạn.



Trường hợp anh Cường không thanh toán được khoản nợ và lãi phát sinh, ngân hàng có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án có thẩm quyền tiến hành phát mại tài sản kê biên bảo đảm cho khoản nợ.



Ngoài ra, toà còn quyết định, tiếp tục duy trì lệnh kê biên tài sản đối với căn biệt thự trên để đảm bảo cho việc thi hành án của ông Trịnh Xuân Thanh.



Trong đó, phần của Trịnh Xuân Thanh là gần 3,6 tỉ, phần của ngân hàng hơn 13 tỉ đồng và lãi suất phát sinh kể từ ngày 22.10.2022.



https://laodong.vn/phap-luat/phan-quyet-voi-can-biet-thu-bi-ke-bien-trong-vu-an-trinh-xuan-thanh-1109825.ldo

Theo Việt Dũng (LĐO)