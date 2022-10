Nam Định: Bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT Công ty CP dịch vụ tang lễ Hoàng Long

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Đình Giao, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long (xã Mỹ Thuận, H.Mỹ Lộc, Nam Định).





Tối 8.10, trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định xác nhận đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Đình Giao (59 tuổi, trú H.Mỹ Lộc), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long (gọi tắt là Công ty tang lễ Hoàng Long), để điều tra về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức được quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.



Thời gian qua, ông Trần Đình Giao bị người dân và một số cổ đông công ty tố cáo vì có nhiều sai phạm trong quá trình điều hành công ty này.



Công viên nghĩa trang Thanh Bình của Công ty CP dịch vụ Tang lễ Hoàng Long tại xã Mỹ Thuận, H.Mỹ Lộc (Nam Định). Ảnh: C.T.V



Được biết, theo phán quyết của bản án dân sự số 12.2019 của TAND Cấp cao tại Hà Nội, xét xử phúc thẩm tranh chấp nội bộ giữa các cổ đông trong Công ty tang lễ Hoàng Long, đã được TAND Cấp cao đưa ra, hiện Công ty tang lễ Hoàng Long chưa có người đại diện theo pháp luật vì chưa tiến hành được Đại hội cổ đông theo quy định.



Tuy nhiên, ông Trần Đình Giao không chấp hành bản án mà tự ý điều hành Công ty tang lễ Hoàng Long trong khi ông Giao hiện chỉ là Chủ tịch HĐQT của Công ty tang lễ Hoàng Long, không có thẩm quyền điều hành hoạt động kinh doanh.



Ngoài ra, Công ty Hoàng Long chỉ có 1 con dấu do Công an tỉnh Nam Định cấp, hiện đang được bà Vũ Thị Kim Quy (nguyên là Tổng giám đốc Công ty tang lễ Hoàng Long) giữ và chuẩn bị bàn giao lại cho cơ quan thi hành án theo quyết định trong bản án dân sự trước đó.



Tuy nhiên, ông Giao đã tự ý khắc con dấu mới để sử dụng khi chưa được sự đồng ý của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông công ty chưa có cuộc họp nào thông qua.



Công ty cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long được thành lập tháng 7.2012 trên cơ sở chuyển đổi từ Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Hoàng Long. Nhiều người trong Công ty tang lễ Hoàng Long bức xúc khi ông Giao tự ý tăng giá dịch vụ xe tang, hỏa táng... tại các huyện, nhưng tiền chênh lệch không được nộp về công ty mà chuyển vào Công ty Quỳnh Giao (do con gái ông Giao làm chủ). Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Theo Cù Hiền (TNO)