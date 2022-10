Lâm Đồng: Đã bắt được phạm nhân Trại giam Đại Bình bỏ trốn khi đi khám bệnh

Lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng vừa bắt được Đặng Bảo Duy, phạm nhân Trại giam Đại Bình bỏ trốn khi được đưa đi bệnh viện khám bệnh.

Chiều 18.10, Công an H.Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, trong quá trình mật phục, lúc 17 giờ 30 cùng ngày, công an bắt được Đặng Bảo Duy (tên gọi khác K’Duy, 28 tuổi, ngụ thôn Bằng Tiên 2, xã Phú Sơn, H.Lâm Hà, Lâm Đồng)phạm nhân Trại giam Đại Bình, bỏ trốn khi được đưa đi bệnh viện khám bệnh.



K' Duy tại Công an H. Đức Trọng. Ảnh: Công an cung cấp

Vào thời điểm trên, khi phát hiện Duy điều khiển xe máy BS 79N2 - 775.62 chở theo 1 thanh niên khác chạy qua Trạm thu phí Định An, lực lượng Công an H.Đức Trọng ập vào khống chế bắt giữ. Khi bị bắt, cả 2 người mặc áo mưa nhằm ngụy trang để qua mặt lực lượng công an.

Thanh niên đi cùng Duy là Huỳnh Minh Trí (27 tuổi, ngụ TP.Nha Trang), có tiền án 18 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Trí và Duy quen nhau vào năm 2014 khi ở cùng trại giam.

Bước đầu, Duy khai nhận sau khi được đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng khám bệnh, Duy lợi dụng sơ hở bỏ trốn về Nha Trang. Duy tìm gặp Trí, cả 2 dùng xe máy BS 79N2 - 775.62 để về H.Lâm Hà.



K' Duy bị bắt tại trạm thu phí Định An. Ảnh: Công an cung cấp

Như Thanh Niên đã phản ánh, Đặng Bảo Duy đang chấp hành án phạt 7 năm tù giam tại Trại giam Đại Bình (đóng tại Lâm Đồng). Sáng 16.10, Duy được Trại giam Đại Bình đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng (TP.Bảo Lộc) để khám bệnh. Tại đây, Duy lợi dụng cán bộ quản giáo sơ hở, Duy trèo qua trần nhà bỏ trốn.

Ngay sau đó, Trại giam Đại Bình phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Duy. Từ ngày 16.10, Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai nhiều lực lượng để hỗ trợ Trại giam Đại Bình truy bắt phạm nhân bỏ trốn.