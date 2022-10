Kẻ bạo hành, đóng 10 chiếc đinh vào đầu bé gái 3 tuổi có thoát án tử?

Nguyễn Trung Huyên, 5 lần bạo hành bé gái 3 tuổi, trong đó một lần đóng 10 chiếc đinh vào đầu nạn nhân gây tử vong nên bị Viện Kiểm sát cáo buộc thực hiện hành vi "một cách man rợ".



Nguyễn Trung Huyên với tang vật vụ án bé gái 3 tuổi tử vong thương tâm. Ảnh: CACC



Ngày 13.10 tới, TAND Hà Nội dự kiến mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, ở huyện Thạch Thất) về tội "Giết người", "Cố ý gây thương tích".



Bị can này bị cáo buộc dùng 10 chiếc đinh đóng găm vào đầu khiến bé gái 3 tuổi tử vong hồi tháng 3.



Ở tội danh "Giết người", Viện KSND Hà Nội truy tố Huyên theo các điểm b, i, n, q, khoản 1, Điều 123 (Giết người dưới 16 tuổi; Thực hiện phạm tội một cách man rợ; Có tính chất côn đồ; Vì động cơ đê hèn). Khung hình phạt của tội danh này tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.



Ở tội "Cố ý gây thương tích", Huyên bị truy tố theo khoản 2, điểm đ: "Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ a đến điểm k khoản 1 Điều này" và có khung hình phạt cao nhất đến 6 năm.



Việc truy tố Huyên theo các khoản như trên ở tội "Giết người", "Cố ý gây thương tích" bởi quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã làm rõ hành vi dã man của bị can này.



Cụ thể, bị can ở chung với chị L (người phụ nữ mới ly hôn) tại phòng trọ và bé A (3 tuổi, con gái của chị L). Huyên nghĩ rằng để không phải nuôi dưỡng, không để cháu bé làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh ta và chị L nên âm mưu sát hại A.



Đầu tháng 9.2021, Huyên lấy trộm bột keo khô công nghiệp (loại keo dán gỗ khi gặp chất lỏng sẽ đông cứng lại) mang về nhà trọ với mục đích làm công cụ sát hại cháu A. Sau khi L đi làm, Huyên thả bột keo khô vào mũi bé gái khiến nạn nhân phải nhập viện.



Ngày 9.10.2021, Huyên mua 2 gói thuốc diệt cỏ mang về nơi trọ. Chiều hôm đó, khi chị L đi tắm, anh ta đổ hết thuốc độc vào chai nước ngọt, rồi ép bé gái 3 tuổi này uống. Khi phát hiện A nôn chất dịch lạ, người mẹ đã đưa con đến Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị.



Cuối tháng 11.2021, khi A ra viện, Huyên tiếp tục bạo hành cháu bé. Theo cáo buộc, ngày 22.11.2021, bị can ép bé A nuốt 2 chiếc đinh vít. Lần đó, nạn nhân phải nhập viện để đào thải dị vật kim loại ra khỏi đường ruột. Chưa dừng lại ở đó, khuya 24.12.2021, Huyên lần thứ 4 hành hung khiến A bị gãy xương cánh tay.



Đỉnh điểm của "hành vi man rợ" xảy ra hôm 17.1. Hôm đó, chờ chị L đi làm, Huyên đã lấy 10 chiếc đinh ở xưởng mộc nơi anh ta làm việc, rồi đóng găm vào đầu bé gái. Khi về phòng trọ, L thấy con gái có biểu hiện bất thường nên đã đưa A đi cấp cứu.



Tuy nhiên sau đó bé gái 3 tuổi này đã tử vong đêm 12.3. Nguyên nhân tử vong của bé được xác định, do viêm não, thoái hóa não trên diện rộng (chết não), hậu quả của vùng đầu bị tác động bởi 10 dị vật bằng kim loại xuyên qua xương, xuyên qua màng cứng găm vào nhu mô...



Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Anh Thơm - Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết hành vi phạm tội của đối tượng là vô cùng tàn ác, man rợ khi đang tâm sát hại bé gái 3 tuổi trong đau đớn.



Với động cơ, mục đích giết cháu bé thể hiện sự đê hèn, quá trình thực hiện phạm tội một cách man rợ nên cần thiết phải xử lý đối tượng một cách nghiêm minh nhất mới có tính răn đe, trừng trị để đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm bạo lực trẻ em trong tình hiện nay.



Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm b, I, n, q, khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự với khung hình phạt cao nhất "Tử hình" là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật và tương xứng với tính chất, hậu quả gây ra.





Trong vụ án, cơ quan tố tụng cho rằng chị L không biết về những lần Huyên hành hạ, đánh và có hành vi nhằm sát hại cháu A nên không phải là đồng phạm. Từ đó, cơ quan chức năng không đề cập xử lý đối với L.



