Hải Dương: Khởi tố, bắt tạm giam nhóm cựu công an trại giam đánh bạc

Tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet với số tiền hơn 17 tỉ đồng, 3 cựu công an Trại giam Hoàng Tiến ở Hải Dương cùng 1 con bạc đã bị khởi tố.





Ngày 22.10, Viện KSND tỉnh Hải Dương đã phê chuẩn các Quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với các bị can Vũ Trí Tuyền (33 tuổi) và Phạm Minh Tiến (31 tuổi), cùng trú tại P.Thanh Bình, TP.Hải Dương (Hải Dương) về tội “tổ chức đánh bạc”; Nguyễn Đình Tuấn (38 tuổi, trú tại P.Sao Đỏ, TP.Chí Linh, Hải Dương) và Vũ Tuấn Dũng (32 tuổi, trú tại P.Thanh Bình, TP.Hải Dương) về tội “đánh bạc”.



Trong đó, 3 bị can Tuyền, Tiến, Tuấn đều là cựu cán bộ công an công tác tại Trại giam Hoàng Tiến (Hải Dương).



Theo điều tra, đầu tháng 7.2022, P. là người quản lý tài khoản "Tổ chức đánh bạc" trên mạng internet tại website “bong88.com” cấp độ Agent (đại lý) và cung cấp cho Tuyền 7 tài khoản Member (thành viên). Sau đó Tuyền giao lại các tài khoản này cho Tiến, Tuấn và một cán bộ thuộc Công an TP.Chí Linh để tham gia cá độ.



Ngoài ra, Tuyền còn lấy 2 tài khoản member của P. để trực tiếp tham gia cá độ. Các bị can đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền là hơn 17 tỉ đồng.



Hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các bị can nói trên đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương phát hiện, đấu tranh triệt phá.



Hiện vụ công an đánh bạc đang được Công an Hải Dương tiếp tục điều tra mở rộng.



Theo Giang Linh (TNO)