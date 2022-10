Hà Tĩnh: Phá đường dây mua bán thông tin tài khoản ngân hàng

Chiều 27-10, Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.



5 đối tượng bị khởi tố và tang vật vụ án tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP Hà Tĩnh



Theo thông tin ban đầu, sau một thời gian dài theo dõi diễn biến hoạt động của các loại tội phạm trên không gian mạng, Công an TP Hà Tĩnh đã phát hiện một đường dây liên quan đến tội phạm mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.



Nhóm đối tượng được xác định có sự tham gia của các đối tượng người Việt Nam sinh sống tại Campuchia. Để đảm bảo độ bảo mật cho hoạt động phạm tội, các đối tượng đã thống nhất chỉ sử dụng mạng xã hội Telegram để trao đổi với nhau, đồng thời thống nhất ám hiệu bằng tin nhắn, hành động để nếu như bị phát hiện thì các đối tượng khác trong đường dây biết, bỏ trốn và tiêu huỷ tất cả các tài liệu chứng cứ.



Mặt khác, các đối tượng cầm đầu đều đang sinh sống tại Campuchia nên quá trình đấu tranh gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, qua công tác nắm tình hình, theo dõi di biến động của các đối tượng trong đường dây, Công an TP Hà Tĩnh phát hiện khoảng đầu tháng 9-2022, Lường Khắc Công (25 tuổi, trú tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh ), là đối tượng cầm đầu đường dây, quay trở lại Việt Nam.



Cùng sự phối hợp của Phòng An ninh mạng - Công an tỉnh, Công an TP Hà Tĩnh đã mở rộng, bắt giữ, triệu tập 58 đối tượng khác có liên quan đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.





Lực lượng chức năng làm việc với Lường Khắc Công - đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Ảnh: Công an Hà Tĩnh



Theo kết quả điều tra bước đầu, Công là đối tượng từng có thời gian dài sinh sống và làm việc trong các tổ chức đánh bạc tại Campuchia. Tại đây, Công có mối quan hệ mật thiết đối với các đối tượng người Việt Nam hiện đang bị truy nã, có liên quan đến tổ chức đánh bạc và các hoạt động vi phạm pháp luật khác.



Từ đó, Công và các đối tượng đã móc nối, hình thành nên đường dây hoạt động có quy mô lớn. Công đã trực tiếp liên hệ với 11 đối tượng ở khu vực các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và TP Hà Tĩnh để trao đổi về việc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng. Công mua từ các đối tượng với giá 1,5-2 triệu đồng cho thông tin của một tài khoản, sau đó bán lại cho các đối tượng người Việt ở Campuchia với giá từ 2-3 triệu đồng, thu lợi 1 triệu đồng/1 tài khoản.



Tiếp đó, 11 đối tượng trên đã liên hệ với 46 đối tượng khác trên địa bàn các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và TP Hà Tĩnh để thu mua thông tin tài khoản ngân hàng, sau đó bán lại cho Công để được hưởng số tiền chênh lệch. Nhóm đối tượng mở bán tài khoản ngân hàng chủ yếu là học sinh đã sử dụng các loại giấy tờ tuỳ thân như CCCD, CMND đến các ngân hàng như: Vietcombank, Techcombank, VietinBank, ACB, SHB, LienVietpostbank… để mở tài khoản, bán kiếm lời, với mỗi tài khoản thu về 375.000 đồng đến 1,2 triệu đồng.



Tính từ cuối năm 2021 đến tháng 6-2022, Công cùng các đối tượng trong đường dây đã trực tiếp mua bán 230 thông tin tài khoản ngân hàng. Cơ quan công an đã kịp thời phong tỏa, thu giữ 450 triệu đồng, 8 ĐTDĐ và các tài liệu khác từ các đối tượng nói trên.



Qua điều tra, cơ quan công an xác định có những tài khoản có lượng tiền giao dịch rất lớn. Có tài khoản trong vòng 3 tháng phát sinh giao dịch gần 90 tỷ đồng nghi vấn hoạt động phạm tội đánh bạc, lừa đảo qua mạng.





Nhóm đối tượng mở tài khoản ngân hàng chủ yếu đang trong độ tuổi học sinh. Ảnh: Công an TP Hà Tĩnh



Ngày 26-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.



Ngoài đối tượng Lường Khắc Công còn có 4 đối tượng khác trong đường dây bị khởi tố gồm: Nguyễn Thanh Bình (17 tuổi), Nguyễn Hữu Vũ (17 tuổi), Lê Nhật Nam (17 tuổi), Nguyễn Hữu Hoàng (18 tuổi), đều trú tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.



Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý các đối tượng khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Theo DƯƠNG QUANG (SGGPO)