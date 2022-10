Hà Nội: Bắt nhóm côn đồ xông vào lớp học đánh nam sinh viên nhập viện

Từ mâu thuẫn một vụ xô xát ở ký túc xá, nhóm thanh niên mang theo hung khí lao vào lớp học Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội đánh người gây thương tích.







An (ảnh lớn) cùng nhóm đối tượng bị bắt giữ, khởi tố.



Ngày 20/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội.



Trước đó, cơ quan công an tiếp nhận đơn đề nghị của nhà trường và đơn trình báo của nam sinh Trịnh Bá H. về việc bị một nhóm đối tượng cầm theo hung khí đánh gây thương tích tại lớp học Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội.



Quá trình xác minh, cơ quan công an làm rõ, tối 30/8, Phan Văn An - sinh viên Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội cùng Trần Gia Huy, Trần Mai Phong, Nguyễn Văn Hoàn và một số người khác đang ở trong ký túc xá thì bị nhóm 7-8 thanh niên lạ mặt xông vào dùng điếu cày, quạt cây… đánh. Vụ việc khiến An bị chảy máu ở miệng và mũi.



Sau khi nhóm thanh niên trên bỏ đi, Gia Huy nói với mọi người là nhớ được mặt của 1 người trong nhóm vừa đánh An. Để trả thù, An bàn với Phong, Gia Huy, Hoàn cùng những người trong phòng sẽ đi đến từng lớp tìm người đã đánh mình.



Đến sáng 31/8, An cùng 5 người bạn đến ăn tại căng tin Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội thì gặp Tạ Quang Huy, Đinh Văn Hải. Tại đây, Gia Huy kể có 1 thanh niên trong nhóm đánh An - đang học ở khoa Công nghệ ô tô và rủ đi cùng.



Trước đó, An nhắn tin cho Bùi Việt Anh (SN 2004, trú tại phường Tây Mỗ) báo bị đánh, rủ lên trường tìm người và bảo Việt Anh rủ thêm mấy anh, em lên đánh. Việt Anh đồng ý và nhắn tin cho Nguyễn Phi Thành và Nguyễn Khắc Trung (SN 2004, cùng trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội) rủ đi đánh nhau.



Ăn sáng xong, An cùng nhóm bạn mang theo 1 ba lô bên trong có 3 chai vỏ thủy tinh đi lên khu lớp học ở tầng 2 để tìm người và Gia Huy chỉ vào Trịnh Bá H. bảo đó là người đã tham gia đánh An tối hôm trước.



Thấy lớp đang học, Gia Huy mở cửa xin phép giáo viên cho H. ra nói chuyện nhưng không được đồng ý nên cả nhóm ngồi đợi. Trong lúc này, Phong quay về phòng kí túc xá lấy thêm 1 ba lô bên trong có 6 vỏ chai thủy tinh để đi đánh nhau.



Đến giờ ra chơi, không thấy giáo viên, nhóm này xông vào lớp, dùng điếu cày, gậy, chai thủy tinh đập vào đầu, người, hông, lưng, vai khiến H. gục xuống đất. Nạn nhân sau đó được đưa vào viện Bệnh viện 198 khám và điều trị.

