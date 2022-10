Gia Lai: 1 tuần xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô và xe đầu kéo

(GLO)- Trong vòng 1 tuần qua, trên địa bàn tỉnh Gia Lai liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô và xe đầu kéo khiến 4 người tử vong.

Vào lúc 19 giờ 10 phút ngày 30-9, tại Km 204+700m trên quốc lộ 19B, đoạn qua xã Bình Giáo, huyện Chư Prông đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô BKS 81U1-158.80 do anh Rơ Mah Tuân (SN 2002, trú tại xã Ia Din, huyện Đức Cơ) điều khiển, lưu thông hướng Đức Cơ đi TP. Pleiku. Khi đến vị trí trên đã tông vào ô tô đầu kéo BKS 43H-002.62 kéo theo rơ-móc BKS 43R-028.52, do tài xế Mai Văn Hà (SN 1964, trú tại TP. Đà Nẵng) điều khiển xe chạy phía trước cùng chiều. Vụ tai nạn khiến anh Rơ Mah Tuân tử vong tại chỗ. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Vụ TNGT giữa xe mô tô và xe đầu kéo tại xã Bình Giáo, huyện Chư Prông. Ảnh: Lê Anh

Trước đó, vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 27-9, tại Km 129+200m trên quốc lộ 25 (thuộc địa phận xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện) xảy ra vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng giữa ô tô đầu kéo BKS 77C-068.60 kéo theo rơ-móc BKS 77R-020.59, do tài xế N.V.T. (SN 1988, trú tại huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định) điều khiển lưu thông hướng Phú Thiện đi thị xã Ayun Pa. Khi đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn với xe mô tô BKS 81D1-231.40 do anh Đ.X.L. (SN 1989, trú tại xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện) điều khiển chở theo sau anh S.Đ. (SN 1988, trú tại xã Chroh Pơnan, huyện Phú Thiện) lưu thông hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn tại Phú Thiện. Ảnh: Huỳnh Thuấn

Hậu quả vụ tai nạn làm anh Đ.X.L. chết tại chỗ, anh S.Đ. chết trên đường đi cấp cứu. Qua điều tra ban đầu, nguyên nhân là do tài xế điều khiển xe mô tô đi không đúng phần đường quy định.

Cũng liên quan đến xe đầu kéo, vào khoảng 19 giờ 45 phút ngày 23-9, tại km 80+550 quốc lộ 19, đoạn qua phường An Bình, thị xã An Khê xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô đầu kéo BKS 37C-325.55 kéo theo rơ-móc BKS 37R-022.22, do tài xế anh N.D.P. (trú tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) điều khiển lưu thông theo hướng Gia Lai đi Bình Định. Khi đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn với xe mô tô 88K4-1734 do anh H.T.T. (SN 1997, trú tại xã xã Cư An, huyện Đak Pơ) điều khiển lưu thông hướng ngược lại. Hậu quả anh H.T.T. tử vong tại chỗ.

LÊ ANH