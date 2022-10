Đồng Nai: Bắt 2 nghi phạm buôn bán ma túy liên tỉnh, có súng hoa cải

Khám xét nơi ở của nghi phạm buôn bán ma túy, lực lượng công an thu giữ 1 khẩu súng hoa cải cùng 3 viên đạn.

Ngày 30-10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04 Công an tỉnh Đồng Nai), cho biết đang tạm giữ hình sự Huỳnh Phúc Hậu (41 tuổi, ngụ TP.HCM) và Trần Huy Nam (28 tuổi, ngụ Đồng Nai, tạm trú tại Bình Dương) để điều tra làm rõ về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và vũ khí quân dụng.

Huỳnh Phúc Hậu (áo trắng) cùng Trần Huy Nam và tang vật. Ảnh: CTV

Trước đó, ngày 24.10, PC04 Công an tỉnh Đồng Nai bắt quả tang Huỳnh Phúc Hậu có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1 gói tinh thể màu trắng (nghi ma túy) có trọng lượng khoảng 500 gram.

Công an tỉnh Đồng Nai sau đó đã phối hợp Công an TP.HCM khám xét khẩn cấp nơi ở của Hậu tại P.Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức (TP.HCM). Tại đây, lực lượng công an thu giữ 1 khẩu súng hoa cải cùng 3 viên đạn, 1 bình sử dụng ma túy.

Hậu khai với công an, gói tinh thể màu trắng của Trần Huy Nam giao cho Hậu mang xuống TP.Biên Hòa tiêu thụ.

Mở rộng điều tra, PC04 Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an tỉnh Bình Dương thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nam. Khám xét nơi ở của Trần Huy Nam tại P.Hưng Thịnh, TP.Thuận An (Bình Dương), cơ quan công an thu giữ 1 gói tinh thể màu trắng (nghi ma túy đá), 18 viên nén màu xanh (nghi thuốc lắc).