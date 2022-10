Diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân" tại thôn Đê Ktu

(GLO)- Tối 5-10, tại nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Đê Ktu, Công an thị trấn Kon Dơng phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Đội Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an huyện Mang Yang) tổ chức diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân".

Đông đảo người dân tham gia tại diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân". Ảnh: Hoàng Thảo

Tại diễn đàn, lực lượng Công an đã thông tin đến người dân về phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm; phổ biến các văn bản pháp luật mới về phòng cháy chữa cháy, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, phòng-chống dịch Covid 19, tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông Đường bộ, xây dựng mô hình “Tổ tự quản về an ninh trật tự”…

Diễn đàn là kênh thông tin quan trọng, thể hiện sự gần gũi, gắn bó giữa lực lượng Công an với các cấp, các ngành và người dân. Thông qua diễn đàn người dân cung cấp cho lực lượng Công an một số nguồn tin có giá trị phục vụ đấu tranh, trấn áp tội phạm. Thời gian tới, Công an huyện tiếp tục tăng cường lực lượng xuống cơ sở, bám sát địa bàn, tuyên truyền, đẩy mạnh hơn nữa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.