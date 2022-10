Đăk Đoa: Triệt phá nhóm đối tượng gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản

(GLO)- Ngày 28-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đăk Đoa (Gia Lai) cho biết, đã triệt phá thành công nhóm trộm cắp tài sản, bắt giữ 5 đối tượng. Nhóm “đạo chích” này đã gây ra hàng chục vụ đột nhập nhà dân tại các xã trên địa bàn huyện để trộm cắp xe máy, tiền, nông sản và nhiều tài sản có giá trị khác.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 5-2022 đến nay, trên địa bàn xã Đăk Sơ Mei, huyện Đăk Đoa và các xã lân cận xảy ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản. Lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của người dân, các đối tượng tội phạm đã đột nhập nhà dân, nhà rẫy để trộm cắp xe máy, nông sản, tiền mặt, điện thoại…

Sau khi nhận được tin báo của người dân, xác định phải nhanh chóng bắt giữ các đối tượng, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn nên lãnh đạo Công an huyện Đăk Đoa đã chỉ đạo Đội cảnh sát hình sự tiến hành đánh giá, nhận định tội phạm để lên phương án triệt phá. Sau một thời gian theo dõi, nắm tình hình và sàng lọc các đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên địa bàn, các trinh sát nhận định hiện tại xã Đăk Sơ Mei có một nhóm đối tượng thanh niên lười lao động nhưng thường xuyên có tiền tụ tập ăn nhậu tại các hàng quán, trong đó có đối tượng vừa chấp hành xong án phạt tù về tội trộm cắp tài sản.

C ác đối tượng Nhung (từ trái qua, phía trên), Kyim, Thanh, Kui, Kyư tại Công an huyện Đăk Đoa. Ảnh: Lê Anh

Từ những nghi vấn đó, các chiến sĩ Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện đã xây dựng phương án đấu tranh, cắt cử lực lượng để tập trung theo dõi, tổ chức tuần tra, mật phục hòng bắt quả tang các đối tượng. Đúng như nhận định, tối 21-9, Công an xã Đăk Sơ Mei phối hợp các chiến sĩ Cảnh sát hình sự Công an huyện Đăk Đoa tổ chức mật phục và bắt giữ quả tang đối tượng Nhung (SN 2003, trú tại làng Bok Rei, xã Đăk Sơ Mei) khi đang đột nhập vào nhà anh V. (cùng làng) để trộm cắp 2 điện thoại di động. Đây là đối tượng vừa chấp hành xong án phạt tù về tội trộm cắp tài sản vào tháng 2-2022. Tại cơ quan điều tra, qua đấu tranh mở rộng, đối tượng Nhung khai nhận thêm, ngày 22-5-2022 đã cùng với Nguyễn Ngọc Thanh (SN 1993, trú tại huyện Ea H’Leo, tỉnh Đăk Lăk) phá cửa sau để đột nhập vào nhà ông N.V.T. (xã Đăk Sơ Mei) trộm 5 bao tiêu (hơn 200 kg) bán lấy tiền tiêu xài. Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ tháng 8-2022 đến khi bị bắt, Nhung và Thanh đã liên tục đột nhập các nhà rẫy và nhà dân ở thôn 3, xã Hải Yang lấy trộm tiêu, điện thoại, máy cắt cỏ, máy bơm, phân bón đem bán lấy tiền để ăn nhậu. Ngay sau đó, Công an huyện Đăk Đoa đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Ngọc Thanh khi đối tượng đang làm thuê cho gia đình một người dân trên địa bàn xã Đăk Sơ Mei.

Tiếp tục điều tra xác minh, hai đối tượng Thanh và Nhung khai nhận thêm đã cùng với các đối tượng Kyim (SN 1994), Kyư (SN 1985) và Kui (SN 1995, cùng trú tại làng Bok Rei, xã Đăk Sơ Mei) đã gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản khác. Với quyết tâm không để các đối tượng có cơ hội bỏ trốn sau khi đồng bọn bị bắt, Công an huyện Đăk Đoa đã ngay lập tức cử các tổ công tác mật phục, đón lõng tại một số tuyến đường và bắt giữ thành công 3 đối tượng còn lại. Qua xác minh ban đầu, Cơ quan Công an cũng xác định, Nhung và Thanh là đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong nhóm trộm cắp tài sản. Thủ đoạn của các đối tượng thường chia nhau đi các địa bàn, lợi dụng sơ hở để “đua nóng” xe máy của người dân khi đi làm rẫy, đột nhập nhà kho, nhà rẫy và nhà ở của người dân để trộm cắp nông sản, máy bơm nước, tiền mặt, điện thoại… sau đó bán lấy tiền để cùng nhau tiêu xài.

Sau khi bắt gọn nhóm “đạo chích”, bước đầu tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận đã gây ra 15 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn xã Đăk Sơ Mei và các xã lân cận, với tổng giá trị tài sản ước tính hàng trăm triệu đồng. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đăk Đoa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 2 tháng với 5 đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng.

Thiếu tá Lê Anh Tuấn-Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự (Công an huyện Đăk Đoa) cho biết: Tình hình trộm cắp tại khu vực nông thôn trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp. Từ đầu năm đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 70 vụ trộm cắp tài sản với 50 đối tượng. Các đối tượng gây ra các vụ trộm cắp chủ yếu là các thanh- thiếu niên bỏ học, lười lao động, nghiện game… nhưng thiếu sự quan tâm của gia đình nên móc nối với nhau để thực hiện các hành vi phạm tội. Trước tình trạng này, Công an huyện đã triển khai cho các công an xã, thị trấn thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát địa bàn, kiểm danh, kiểm diện, gọi hỏi, giáo dục, răn đe đối tượng vừa chấp hành xong án phạt từ về, thanh-thiếu niên hư hỏng... để phòng ngừa. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho bà con về phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm để mọi người nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản của mình.

LÊ ANH