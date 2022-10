Đà Nẵng: Bắt băng trộm xe máy

Chỉ trong một đêm, 3 thiếu niên từ 14 - 15 tuổi đã trộm liên tiếp 3 xe máy, hé lộ đường dây trộm cắp xe máy do các siêu trộm nhí thực hiện với các chiêu trò phá khóa, đấu dây diện học lỏm trên mạng...





Ngày 2.10, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) cho biết đã làm rõ đường dây trộm cắp xe máy với nhiều thanh thiếu niên tham gia.



Trước đó, lúc 10 giờ ngày 1.10, trong lúc tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn P.Nại Hiên Đông, tổ tuần tra công an phường phát hiện 3 thiếu niên đi 2 xe máy có biểu hiện nghi vấn.



Công an phường phối hợp Công an Q.Sơn Trà kiểm tra hành chính, xác định 3 thiếu niên là N.V.P (15 tuổi), H.T.D (cùng ngụ P.Nại Hiên Đông) và N.V.M (cùng 14 tuổi, ngụ P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà).





3 thiếu niên bị bắt. Ảnh: Văn Tiến



3 thiếu niên khai nhận, 2 xe máy đang sử dụng cũng vừa trộm cắp được trong đêm 30.9 và rạng sáng 1.10.



2 xe máy này trộm tại một con hẻm gần cầu Rồng (Q.Hải Châu) và đường Hồ Hán Thương (Q.Sơn Trà). Ngoài ra, N.V.P còn khai thêm rạng sáng 1.10 đã cùng Thái Quý (chưa rõ lai lịch) trộm 1 xe máy tại hẻm 65 Tô Hiến Thành (Q.Sơn Trà).



Mở rộng điều tra, Công an Q.Sơn Trà xác định đường dây trộm cắp xe máy này còn nhiều thanh thiếu niên khác tham gia. Các nghi phạm tự học lỏm cách phá khóa, đấu dây điện khởi động xe máy... trên mạng rồi “truyền nghề” cho nhau.



Các xe máy trộm cắp bị rã phụ tùng để bán lẻ hoặc bán rẻ qua mạng cho các lò độ chế xe máy.



Theo Nguyễn Tú (TNO)