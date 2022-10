Sáng 19.10, Công an Đà Nẵng cho biết đã bắt được 5 người đánh cắp 130 điện thoại, trị giá khoảng 1,2 tỉ đồng ở cửa hàng Điện Máy Xanh, đường Tôn Đức Thắng, Liên Chiểu.





Đà Nẵng bắt 5 người đánh cắp 130 điện thoại trong đêm mưa ngập. Ảnh: CA





Sau khi nhận tin trình báo, Công an Đà Nẵng xác định được 5 đối tượng nghi vấn và 4 đối tượng khác có liên quan, qua đó đã tiến hành mời các đối tượng trên về cơ quan công an để làm việc.



Cụ thể các đối tượng gồm: Phạm Bảo Duy (SN 1998), trú K328 Tôn Đản, quận Cẩm Lệ – là nhân viên bán hàng tại cửa hàng Thế giới di động trên đường Ông Ích Đường; Hồ Minh Trí (SN 2003), trú đường Nam Cao, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu; Hà Công Tiến Đạt (SN 2002), trú tổ 32, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê và Nguyễn Bá Hoàng Quân (SN 2002), trú thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị – cả 3 đều là nhân viên phục vụ tại quán bida trên đường Tôn Đức Thắng; Tạ Quốc Thắng (SN 1999), trú xã Hoài Thanh Tây (huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định), hiện ở tại tổ 67 phường Hòa An (quận Cẩm Lệ) – là nhân viên lái xe.



Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng khai nhận, vào đêm 14.10, sau khi các đối tượng đánh bida xong, do mưa lớn, nước dâng cao nên đi về.



Trên đường từ quán bida về, khi ngang qua cửa hàng Điện máy xanh, thấy cửa kính cường lực bị vỡ và trong cửa hàng không có người trông coi nên đã rủ nhau vào tìm tài sản để trộm. Tại đây, các đối tượng đã trộm hàng chục chiếc điện thoại di động khác nhau rồi nhanh chóng tẩu thoát.



Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã thu giữ được 38 điện thoại các loại (trị giá hơn 525 triệu đồng) trong tổng số 109 điện thoại báo mất từ cửa hàng Điện máy Xanh; đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng trên để tiếp tục đấu tranh mở rộng, truy tìm tài sản và các đối tượng có liên quan, qua đó củng cố chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định của pháp luật.



Trước đó, như báo Lao Động đã đưa tin, chiều 15.10, Công an phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu tiếp nhận đơn trình báo của chị Ng.T.T. (28 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn) về việc mất tài sản tại siêu thị Điện máy xanh trên đường Tôn Đức Thắng.



Theo trình báo, tối 14.10, do mưa to, chị T. cùng 6 nhân viên (có bảo vệ) của siêu thị dọn dẹp cửa hàng, gom hết các đồ điện tử có trong siêu thị bỏ vào các bao nylon để lên cao. Lúc này, vì nước lên cao nên chị T. có cho 9 người (không rõ lai lịch, đặc điểm) vào trú trong siêu thị.



Khoảng 23h30 cùng ngày, chị T. cùng 6 nhân viên và 5 người (trong số những người vào trú ẩn) di chuyển lên tầng hai để nghỉ, còn 4 người ở lại tầng trệt.



Thời điểm này, cửa kính cường lực của siêu thị được khóa nhưng không đóng cửa cuốn phía ngoài. Đến khoảng 1h30 ngày 15.10, chị T. xuống tầng trệt kiểm tra thì thấy những tấm cửa kính cường lực phía trước siêu thị bị vỡ hoàn toàn và không thấy những người trú ở phía dưới, các bao nylon chứa điện thoại đã bị mất.



Bên trong các bao này chứa 130 điện thoại của nhiều hãng khác nhau như iPhone, Samsung, Nokia… với tổng trị giá khoảng 1,2 tỉ đồng.





