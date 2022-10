Công an tỉnh Phú Yên thông tin về trường hợp tử vong trong nhà tạm giữ

Kết quả khám nghiệm tử thi ghi nhận quanh cổ Đào Bá Phi - ở nhà tạm giữ- có rãnh hằn và xây xát da không khép kín dài 41cm, hướng từ dưới lên trên, từ phải qua trái, nguyên nhân chết do ngạt cơ học.



Ngày 20/10, Công an tỉnh Phú Yên có thông cáo chí nêu rõ nguyên nhân cái chết của ông Đào Bá Phi (sinh năm 1984, thường trú tại phường 4, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) trong nhà tạm giữ của Công an thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.



Vụ việc này đang được dư luận tại tỉnh Phú Yên quan tâm, nhiều tài khoản mạng xã hội chia sẻ các nội dung không đúng sự thật, gây phức tạp tình hình an ninh trật tự.



Nội dung thông cáo báo chí nêu: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) kiểm tra, xác minh tin tố giác tội phạm liên quan vụ mất trộm xe môtô Sirius biển kiểm soát 78C1-059.90 xảy ra vào ngày 14/10/2022 tại thôn Phước Lộc 2, xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa.



Qua điều tra, xác định đối tượng Đào Bá Phi (sinh năm 1984, thường trú tại số 04B/7 Trần Hưng Đạo, phường 4, thành phố Tuy Hòa) và Trần Đại Quang Long (sinh năm 1984, trú thôn Phước Khánh, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa) đã thực hiện vụ trộm trên.



Làm việc với Cơ quan cảnh sát điều tra, Đào Bá Phi khai nhận từ tháng 9/2022 đến ngày 14/10/2022 đã cùng đồng phạm thực hiện 7 vụ trộm cắp xe môtô khác trên địa bàn thị xã Đông Hòa, thành phố Tuy Hòa và huyện Tây Hòa.



Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 16/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Đông Hòa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đào Bá Phi và Trần Đại Quang Long về hành vi trộm cắp tài sản.



Ngày 17/10, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Đông Hòa đã phê chuẩn các quyết định nêu trên.



Đào Bá Phi được bố trí giam giữ cùng với Nguyễn Quốc Cường là đối tượng đang bị tạm giam trong một vụ án khác. Phiếu khám sức khỏe của Nhà tạm giữ Công an thị xã Đông Hòa ghi nhận: Đào Bá Phi tỉnh táo, tiếp xúc tốt, đau đầu nhẹ, có tiền sử sử dụng ma túy.



Khoảng 5 giờ ngày 18/10/2022, Nguyễn Quốc Cường phát hiện Đào Bá Phi đang trong tư thế treo cổ nên hô lớn. Ngay lúc đó, cán bộ Nhà tạm giữ Công an thị xã Đông Hòa tiến hành sơ cứu và chuyển Đào Bá Phi đến Trung tâm y tế thị xã Đông Hòa để cấp cứu nhưng Phi đã chết.



Sau khi xảy ra vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên tiến hành khám nghiệm hiện trường; thông báo về thời gian, địa điểm khám nghiệm tử thi và đề nghị đại diện gia đình Đào Bá Phi chứng kiến nhưng gia đình đưa ra các điều kiện không phù hợp với quy định của pháp luật. Vậy nên Hội đồng khám nghiệm đã khám nghiệm tử thi Đào Bá Phi theo đúng trình tự, thủ tục tố tụng hình sự.



Kết quả khám nghiệm tử thi ghi nhận: Quanh cổ của Đào Bá Phi có rãnh hằn và xây xát da không khép kín dài 41cm, hướng từ dưới lên trên, từ phải qua trái. Dương vật có tinh dịch. Vùng đầu và toàn bộ thân thể không phát hiện dấu vết thương tích, thương tổn. Các cơ quan nội tạng không bị tổn thương. Nhận định nguyên nhân chết của Đào Bá Phi do ngạt cơ học.



Sau khi khám nghiệm xong, Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam Công an thị xã Đông Hòa trực tiếp đến gặp ông Đào Bá Cường và bà Đinh Thị Xuân (là bố, mẹ đẻ của Đào Bá Phi) thông báo và đề nghị gia đình nhận thi hài Đào Bá Phi để mai táng.



Tuy nhiên, gia đình không hợp tác, từ chối nhận thi hài Đào Bá Phi để mai táng. Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam Công an thị xã Đông Hòa đã tổ chức mai táng theo quy định tại Điều 26 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015.



Hiện nay, các cơ quan chức năng đang tích cực vận động, phối hợp với gia đình để thực hiện các thủ tục liên quan cũng như tiếp tục tích cực tiến hành các hoạt động điều tra, kiểm tra, xác minh để làm rõ toàn bộ nội dung, diễn biến vụ việc và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

