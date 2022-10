Công an thị xã An Khê bắt siêu trộm

(GLO)- Ngày 27-10, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Minh Phụng (SN 1991, trú thôn Nghĩa Điền, xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Phát hiện nhà chị T. (tổ 1, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) không đóng cửa nên Phụng đã đột nhập lấy đi nhiều tài sản. Ảnh: Công an thị xã An Khê

Theo đó, vào khoảng 8 giờ 15 phút ngày 20-3-2022, Phụng điều khiển xe mô tô BKS 76C1-762.47 đi từ tỉnh Bình Định đến thị xã An Khê. Trong lúc đi lòng vòng, phát hiện tại nhà chị T. (tổ 1, phường Tây Sơn) không đóng cửa nên Phụng đã đột nhập vào lấy trộm 1 Ipad, 1 điện thoại di động Iphone 6 Plus, 600 đô la và 1 bộ trang sức bằng vàng trắng, rồi nhanh chóng tẩu thoát. Tổng trị giá tài sản bị lấy cắp khoảng 120 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thị xã An Khê tiến hành điều tra, truy xét và xác định Nguyễn Minh Phụng là đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên. Đến ngày 24-10-2022, Công an thị xã An Khê đã bắt giữ đối tượng Phụng khi đang lẩn trốn tại phường 2 (quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh). Tại cơ quan Công an, Phụng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết Nguyễn Minh Phụng đã có 2 tiền án về tội “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.

Hiện, vụ việc đang được Công an thị xã An Khê tiếp tục điều tra, làm rõ.

AN PHÁT