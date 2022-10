Chư Păh ra mắt mô hình "Làng không sử dụng súng tự chế, vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái pháp luật"

(GLO)- Ngày 14-10, Ban Chỉ đạo Phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Chư Đang Ya (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ ra mắt và công bố quyết định thành lập mô hình “Làng không sử dụng súng tự chế, vũ khí vật liệu nổ trái pháp luật” tại làng Kó.

Các thành viên tham gia mô hình. Ảnh: Phạm Ngọc

Tham gia mô hình gồm 8 thành viên, do ông Gưih-Trưởng thôn Kó làm trưởng ban. Mô hình có nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị tham gia bảo vệ an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đặc biệt là tuyên truyền, vận động Nhân dân và người thân trong gia đình chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép súng tự chế, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tích cực phòng ngừa, đấu tranh, tố giác các hành vi vi phạm này.

Việc thành lập mô hình nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tự giác giao nộp, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…

PHẠM NGỌC