Cán bộ phường "dởm" giở trò lừa 500 triệu đồng của một phụ nữ

Thấy Lê Văn Khánh giới thiệu là cán bộ phường, có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo cấp trên, có thể tác động để mua được những lô đất đẹp, một phụ nữ ở Thanh Hóa cả tin đã bị lừa mất 500 triệu đồng.





Ngày 1-10, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Văn Khánh (SN 1979, ngụ phố Hoà Bình, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, do có mối quan hệ xã hội với chị N.T.D. (ngụ phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa), Khánh "nổ" bản thân là cán bộ Đội quy tắc phường Đông Hương, TP Thanh Hóa có nhiều mối quan hệ với các "lãnh đạo" và có khả năng tác động mua bán đất, đã trúng đấu giá nhiều lô đất với "giá ngoại giao" ở vị trí đắc địa với giá rẻ, dù trên thực tế Khánh không có đất.



Để tạo niềm tin cho chị D., cán bộ phường "dởm" này đưa ra thông tin bản thân đang là chủ sở hữu lô đất đẹp có diện tích 90 m2 tại phường Đông Hương, TP Thanh Hóa (mặt bằng không có thật) và 1 lô đất diện tích 150 m2, tại phường Hải Ninh, thị xã Nghi sơn (đất ruộng không được chuyển nhượng), nếu chị D. có nhu cầu sẽ bán giá rẻ.



Khi chị D. yêu cầu được đi xem đất thì Khánh đã đưa đến khu vực phường Đông Hương, chỉ vị trí một lô đất trống giới thiệu là đất của mình. Từ đó, chị D. mắc bẫy và đã đưa cho Lê Văn Khánh số tiền 500 triệu đồng đặt cọc mua các lô đất trên.



Tuy nhiên, sau khi đưa tiền, chị D. mới biết mình bị lừa nên đã trình báo cơ quan công an vào cuộc lật tẩy chiêu trò của Khánh.



Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Tuấn Minh (NLĐO)