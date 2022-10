Bị cảnh cáo vì chia sẻ video án mạng

Ngày 30.10, UBND H.Cô Tô (Quảng Ninh) cho biết lực lượng công an địa phương này vừa lập biên bản, cảnh cáo nhắc nhở một phụ nữ về việc đăng video vụ án giết người tại Bắc Ninh lên mạng xã hội.





Trước đó, khoảng 19 giờ 30 ngày 26.10, chị N.T.C (26 tuổi, trú xã Đồng Tiến, H.Cô Tô) đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân chia sẻ bài viết lên nhóm mạng xã hội tại địa phương. Đáng chú ý, nội dung video được chị C. chia sẻ có hình ảnh bạo lực, miêu tả hoạt động chém, giết rùng rợn của đối tượng trong vụ án giết người diễn ra tại Bắc Ninh.





Công an H.Cô Tô làm việc với chị N.T.C. Ảnh: Nguyễn Khánh



Căn cứ điểm c, khoản 1, điều 101 của Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3.2.2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, lực lượng chức năng đã gọi hỏi, răn đe, làm rõ mục đích chia sẻ của chị N.T.C đối với bài viết trên Facebook.



Làm việc với Công an H.Cô Tô, chị C. đã nhận thức được hành vi chia sẻ thông tin xấu, độc lên mạng xã hội là trái quy định pháp luật.



Tuy nhiên, xét thấy nhận thức về quy định của pháp luật còn hạn chế và hoàn cảnh gia đình khó khăn, Công an H.Cô Tô đã lập biên bản cảnh cáo, nhắc nhở; đồng thời yêu cầu chị C. cam kết không tái phạm các hành vi tương tự khi tham gia sử dụng mạng xã hội.

Theo Lã Nghĩa Hiếu (TNO)