Bắt kẻ giết người, cướp tàu cá rồi bỏ trốn suốt 24 năm

Sau khi cùng 3 người khác giết người, cướp tàu cá, Nguyễn Văn Lê ở Thanh Hóa đã thay tên, đổi họ lẩn trốn vào các tỉnh phía Nam, sau đó lên Lâm Đồng lấy vợ, sinh con.



Ngày 25-10, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa tiến hành bắt giữ và di lý Nguyễn Văn Lê (SN 1976, quê xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) về địa phương để tiếp tục điều tra tội "Giết người, cướp tài sản" mà nghi phạm này đã gây ra 24 năm trước.





Nguyễn Văn Lê tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa



Theo hồ sơ, ngày 28-3-1998, Nguyễn Văn Lê cùng 3 người khác ở huyện Hậu Lộc và Quảng Xương (Thanh Hóa) ra vùng biển Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) để tìm việc làm trên các tàu cá.



Những người này đã được một chủ tàu cá ở Bình Định nhận vào làm thuê. Tại đây, trong quá trình lao động, nhóm của Lê và chủ tàu cá có mâu thuẫn. Sẵn có ý định cướp tàu cá từ trước, nhóm của Lê đã sử dụng dao, gậy gỗ tấn công khiến chủ tàu cá và một người khác tử vong.



Gây án xong, Lê cùng những người trên đã cướp tàu cá cùng một số vật dụng khác bỏ trốn khỏi địa phương. Công an tỉnh Thanh Hóa sau đó đã phát lệnh truy nã toàn quốc.



Nhằm đối phó lực lượng công an, Nguyễn Văn Lê đã trốn vào nhiều tỉnh phía Nam và Tây Nguyên, sau đó thay tên, đổi họ thành Nguyễn Văn Hải, lấy vợ, sinh con.





Công an tỉnh Thanh Hóa di lý Nguyễn Văn Lê về địa phương để tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ vụ án.



Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp tích cực của các đơn vị công an phía nam, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định Nguyễn Văn Lê đang lẩn trốn tại xã N'Thol Hạ, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.



Khi bị bắt, Nguyễn Văn Lê vẫn ngoan cố không thừa nhận danh tính thật của mình cũng như các giấy tờ đã làm giả trước đó. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và các tài liệu, chứng cứ lực lượng công an có được, cuối cùng Nguyễn Văn Lê đã cúi đầu nhận tội.



Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.



Theo Tuấn Minh (NLĐO)