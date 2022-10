Bắt kẻ gian trộm tài sản của các cầu thủ Câu lạc bộ Bóng đá Hồng Lĩnh

Lưu Đức Anh - đối tượng trộm tài sản với tổng trị giá 600 triệu đồng của hai cầu thủ Trần Phi Sơn và Giang Trần Quách Tân thuộc Câu lạc bộ Bóng đá Hồng Lĩnh-Hà Tĩnh đã bị bắt giữ cùng nhiều tang vật.



Đối tượng Lưu Đức Anh bị bắt giữ. (Ảnh: TTXVN phát)





Ngày 23/10, Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Lưu Đức Anh (sinh năm 2000, thường trú tại tỉnh Đăk Lăk) để điều tra xử lý về hành vi "Trộm cắp tài sản."



Theo điều tra, ngày 19/10, hai cầu thủ Trần Phi Sơn và Giang Trần Quách Tân cùng Câu lạc bộ Bóng đá Hồng Lĩnh-Hà Tĩnh thuê phòng tại khách sạn thuộc khu 6, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để chuẩn bị thi đấu tại tỉnh này.



Ngày 20/10, sau khi tập luyện, các cầu thủ Trần Phi Sơn và Giang Trần Quách Tân về phòng 319 của khách sạn để ngủ.



Đến sáng 21/10, khi thức dậy thì cả hai phát hiện tài sản để trong phòng đã bị mất gồm 1 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 promax, 1 đồng hồ Rolex, 1 dây chuyền vàng, 1 lắc tay có đính kim cương, 1 nhẫn vàng có đính kim cương và 1 bông tai bằng kim cương. Tổng tài sản bị mất trộm có giá trị khoảng 600 triệu đồng.



Nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một đã phối hợp cùng Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và truy bắt đối tượng.



Đến ngày 22/10, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Lưu Đức Anh, thu giữ nhiều tang vật của vụ án gồm 1 điện thoại Iphone 12 promax, 1 lắc tay có đính kim cương, 1 hoa tai kim cương, 1 nhẫn vàng có đính kim cương tại một khách sạn trên địa bàn quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.



Qua làm việc, đối tượng Lưu Đức Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản.

Theo Huyền Trang (TTXVN/Vietnam+)