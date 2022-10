Bắt giữ đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

(GLO)- Ngày 25-10, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Thị Ngọc (SN 1971, trú tại tổ 1, phường An Phú, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an thị xã An Khê bắt giữ đối tượng Trần Thị Ngọc về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 19-10-2022, tại ngã ba đường Hoàng Hoa Thám và đường nối hẻm 13 Đỗ Trạc (tổ 1, phường An Phú, thị xã An Khê), Công an thị xã An Khê bắt đối tượng Trần Thị Ngọc khi đang đem ma túy đến bán cho một đối tượng (chưa rõ lai lịch). Tại hiện trường, Công an thu giữ tang vật là 1 gói nilon bên trong có chứa chất màu trắng dạng tinh thể. Qua khai thác, Ngọc khai nhận đây là ma túy đá.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Ngọc, Công an thị xã thu giữ thêm 26 gói nilon bên trong chứa chất màu trắng dạng tinh thể, 1 đoạn ống nhựa màu trắng và 4 gói nilon còn bám dính chất tinh thể màu trắng. Công an thị xã An Khê đã lập biên bản và thu giữ toàn bộ tang vật trên để phục vụ công tác điều tra.

AN PHÁT