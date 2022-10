An Khê tạm giam 3 đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích

(GLO)- Ngày 19-10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) cho biết đã tạm giam 3 đối tượng, gồm: Phan Duy Cường (SN 2004), Nguyễn Quốc Thắng (SN 1997) và Trần Ngọc Tạo (SN 1997, cùng trú tại xã Phú An, huyện Đak Pơ) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ ngày 11-8-2022, do có mâu thuẫn từ trước với anh B.T.T. (SN 2003, trú tại tổ 6, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) nên Cường đã cầm 2 con dao đi tìm anh T. để giải quyết mâu thuẫn.

Trên đường đi, Cường gặp Thắng và Tạo nên rủ đi cùng. Tạo lấy xe máy chở 2 đối tượng đi tìm anh T. Khi nhìn thấy anh T. tại một quán nhậu ở phường An Phú (thị xã An Khê), Cường và Thắng đã cầm dao chém vào vùng tay, lưng của anh. Hậu quả, anh T. bị tổn hại sức khỏe 19%.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê đọc lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng Cường, Thắng và Tạo (theo thứ tự từ trái sang) . Ảnh: Công an cung cấp

Trên cơ sở tình tiết vụ việc, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Cường, Thắng và Tạo để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Hiện, vụ việc đang được Công an thị xã An Khê để tiếp tục điều tra, làm rõ.