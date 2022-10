An Khê: Khởi tố 1 đối tượng hủy hoại tài sản

(GLO)- Ngày 22-10, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Hồ Bình Lâm (SN 1997, trú tại thôn An Bình, xã Cửu An, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi huỷ hoại tài sản.

Theo hồ sơ vụ việc, Lâm và anh L.V. P (SN 1989, trú tại tổ 9, phường An Phú, thị xã An Khê) có quan hệ thân thiết như anh em nên khi nghe mọi người nói anh H.N (SN 1988, trú tại tổ 3, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) có thái độ không tôn trọng anh P nên đã bực tức.

Vào khoảng 2 giờ ngày 27-8-2022, Lâm đến trước nhà của anh N. nhặt 2 hòn đá rồi ném vào làm 2 tấm kính phía trước ngôi nhà anh N. bị vỡ (thiệt hại 5 triệu đồng).

Đối tượng Hồ Bình Lâm. Ảnh: Công an cung cấp

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Lâm đến cơ quan Công an đầu thú. Từ tình tiết vụ việc, Công an thị xã An Khê đã ra quyết định khởi tố vụ án và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Lâm.

Hiện, vụ việc đang được Công an thị xã An Khê tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.