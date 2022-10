An Khê: Bắt tạm giam đối tượng giết người

(GLO)- Ngày 13-10, Công an thị xã An Khê cho biết, đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thanh Nghĩa (SN 1985, trú tại thôn 2, xã Kông Yang, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi giết người xảy ra tại địa phương.

Theo hồ sơ vụ việc, do có mâu thuẫn từ trước nên vào khoảng 19 giờ ngày 10-6-2022, Nghĩa và một số người khác đến 1 nhà trọ tại tổ 6, phường An Phú, thị xã An Khê tìm anh Đ.M.T (SN 1982, trú tại tổ 5, phường An Phú) để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, sau khi gặp anh T. nhóm của Nghĩa đã dùng dao chém vào vùng đầu, ngực và lưng của đối phương. Hậu quả, anh T. bị tổn hại 15% sức khỏe.

Công an thị xã An Khê đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thanh Nghĩa. Ảnh: Công an cung cấp

Sau khi tiếp nhận vụ việc, ngày 9-9-2022, Công an thị xã An Khê đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Nghĩa và các đối tượng liên quan về hành vi giết người.

Hiện, vụ việc đang được Công an thị xã An Khê tiếp tục điều tra, làm rõ.

R’Ô HOK