Vây bắt hàng chục ''quái xế'' đua xe tại trục đường vào FLC Quy Nhơn

(GLO)- Ngày 2-9, Chỉ huy Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự-Phản ứng nhanh (Công an TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) cho hay, vừa ngăn chặn một nhóm thanh niên tụ tập chạy xe tốc độ cao, kéo nẹt pô trong đêm trên đường trục vào khu du lịch nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn.

Các đối tượng cùng phương tiện bị tạm giữ. Ảnh nguồn baobinhdinh.vn

Cụ thể, Báo Bình Định thông tin: Vào lúc 1 giờ 45 phút ngày 2-9, Phòng Cảnh sát Giao thông và Phòng Cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh Bình Định), Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an TP. Quy Nhơn), cùng một số đội nghiệp vụ của Công an thành phố, Công an tỉnh Bình Định phối hợp giải tán và bắt giữ hơn 40 đối tượng điều khiển mô tô và ô tô tụ tập chạy xe tốc độ cao tại ngã tư Nhơn Lý, Km 10 quốc lộ 19B, đoạn qua Khu Kinh tế Nhơn Hội, TP. Quy Nhơn.

Theo đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ 42 mô tô và 1 ô tô, trong đó trên ô tô đang chở theo 2 mô tô đã được độ chế và 1 cây đao.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản với các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: không đội mũ bảo hiểm, không có biển số, không có các loại giấy tờ, vi phạm nồng độ cồn… Đặc biệt, qua kiểm tra, phát hiện có 2 đối tượng dương tính với ma túy.

Các đối tượng tham gia đến từ các tỉnh Phú Yên, Gia Lai và một số địa phương trong tỉnh Bình Định, có tuổi đời còn khá trẻ, chủ yếu từ 15-20 tuổi.

Hiện Công an TP. Quy Nhơn đang tạm giữ 43 phương tiện để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.