Tuyên án tử hình kẻ giết người, cướp tài sản để lấy tiền trả nợ cá độ bóng đá

Cho rằng hành vi của Nguyễn Văn G là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, giết người một cách dã man nên HĐXX TAND tỉnh Kiên Giang tuyên án tử hình.





Sau 3 ngày nghị án, ngày 22/9, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt Nguyễn Văn G (22 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thạnh, huyện Giồng Riềng tử hình về tội “Giết người”, 9 năm tù về tội “Cướp tài sản”; tổng hợp 2 hình phạt là tử hình.



HĐXX cũng tuyên buộc bị cáo bồi thường cho phía bị hại hơn 179 triệu đồng tiền mai táng phí, tổn thất tinh thần.



Tại phiên tòa, mẹ và con ruột của bị hại Nguyễn Thị Dung (44 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) không chấp nhận giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo G, đề nghị tuyên mức án cao nhất đối với bị cáo.



Trước đó, trả lời HĐXX, Nguyễn Văn G cho biết mình nợ tiền cá độ bóng đá hơn 40 triệu đồng nên tìm người phụ nữ đã từng mua dâm trước đó giết và cướp tài sản để có tiền trả nợ.



Nguyễn Văn G, kẻ giết người, cướp tài sản để lấy tiền trả nợ cá độ bóng đá. Ảnh: Văn Vũ.



Theo cáo trạng, do nợ nần về tiền bạc vì thua độ bóng đá nên khoảng 21h50 ngày 13/7/2021, G thuê người chạy xe ôm chở từ ấp Tân Hưng, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn đất (Kiên Giang) đến một quán cà phê thuộc khu phố 2, phường An Hòa, TP.Rạch Giá (Kiên Giang) để gặp chị Nguyễn Thị Dung để mua dâm, nhằm mục đích sát hại để cướp tài sản.



Khi người xe ôm chở đến nơi, G gặp chị Dung. Sau đó chị Dung dẫn G đi bộ về phòng trọ của mình tại một nhà trọ gần đó để “tâm sự”.



Đến phòng trọ, chị Dung mở cửa để G vào trong, còn mình thì bật đèn ngủ và chốt cửa đóng lại. Lúc này, G đi ra từ phía sau dùng tay phải câu và siết mạnh vào cổ của chị Dung. Bị siết cổ, chị Dung vùng vẫy làm cả hai bị trượt ngã xuống nền nhà, rồi bị G kẹp cổ cho đến bất động.



Nghĩ chị Dung đã chết, G tìm tài sản trong túi xách nạn nhân, nhưng bất ngờ cơ thể chị Dung phản ứng. G tiếp tục dùng sợi dây của túi xách siết cổ nạn nhân đến chết.



G lấy trong túi xách nạn nhân hơn 87 triệu đồng, 2 điện thoại di động, 2 chiếc nhẫn, 1 vòng đeo tay, 1 lắc đeo tay.



Đến khoảng 22h15, anh N.T.B (là bạn trai của chị Dung) đến tìm nhưng phòng trọ khóa trong nên đập cửa, gọi điện thoại cho Dung và ngồi đợi bên ngoài. Thấy điện thoại của chị Dung đổ chuông nên G nhúng vào nước để tắt nguồn và lấy 14 USD ở ốp lưng điện thoại.



Xem động tĩnh bên ngoài im lặng, khoảng 20 phút sau G mở chốt cửa tẩu thoát khỏi hiện trường. Lúc này, anh B ở bên ngoài ngăn chặn nhưng G đã trốn thoát. Vào trong phòng, anh B thấy chị Dung nằm bắt động và tử vong nên truy hô và trình báo cơ quan chức năng.



Hung thủ sau khi gây án xong mang tài sản cướp được về cất giấu tại một trại gà ở ấp Tân Hưng, xã Mỹ Lâm (nơi G làm thuê nuôi gà) và theo dõi tin tức biết mình đang bị công an truy lùng.



Khám xét chỗ ở của G, cơ quan chức năng thu giữ toàn bộ số nữ trang, 2 điện thoại và số tiền 51,8 triệu đồng. Đến ngày 16/7/2021, biết không thể trốn thoát nên G đã ra đầu thú.



Với số tiền hơn 87 triệu đồng cướp được, G khai sử dụng hơn 35 triệu đồng.

